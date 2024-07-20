¡Ú£²£±Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡ÛÃæÆü¡¦¾¾ÍÕµ®Âç¡½µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÊâ¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç海¤Û¤«
¡¡¡Ú£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿¡½£Ä£å£Î£Á¡¦¥±¥¤¡Ê£±£¸»þ¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¢¡ÃæÆü¡¦¾¾ÍÕµ®Âç¡½µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê£±£³»þ£³£°Ê¬¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±¡½¹Åç¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê£±£¸»þ¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê£±£·»þ¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÊâ¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç海¡Ê£±£·»þ¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦º´Æ£°ìËá¡½³ÚÅ·¡¦Æ£°æÀ»¡Ê£±£¶»þ¡¦¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë