¹â¹»Ìîµå¿ÍÀ¸¤ËËë¡¢½Ð¾ì¤»¤º¤â¡ÖÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×ÁÒÉß¿é¾¾¡¦ÅÄÃæ¼ç¾
¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢²¬»³Âç²ñ3²óÀï¡¡ÁÒÉß¿é¾¾2¡½3²¬»³ÍýÂçÉÕ¡Ë
»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤¹ÁÒÉß¿é¾¾¼ç¾¤ÎÅÄÃæ½ÓÊå=2024Ç¯7·î20Æü¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¾¡ËòË®É×»£±Æ
¡¡½½²óÎ¢¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ëÁÒÉß¿é¾¾¤Î¼ç¾¡¢ÅÄÃæ½ÓÊå¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î´ãÁ°¤ò¡¢²¬»³ÍýÂçÉÕ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÁö¼Ô¤¬¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¹â¹»Ìîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤È¿´¤Ë·è¤á¤ÆÎ×¤ó¤À²Æ¡£°ìÅÙ¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï°ìÎÝ¼ê¤À¤¬¡¢1¡¢2Ç¯À¸¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤¬Äê°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Ç¼êËÜ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢¼éÈ÷»þ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¼¤òÄ¥¤ê¡¢¹¶·â»þ¤Ï¥³¡¼¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¼ê¤ò¤¿¤¿¤¯¡£
¡¡3·î¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç0¡½11¤ÈÂçÇÔ¤·¤¿Áê¼ê¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤¤¡¢È¬²ó¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤·¤Æ¡¢Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ç¤Ì¤ì¤¿´é¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÌîµå¿ÍÀ¸¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤äÎ¢Êý¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¡£¾¾±º½áÌï´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Å¬Ç¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÂçÌî¹¨¡Ë