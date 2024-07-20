¡Ö½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ªÊ¢¤Î»Ò¤ÎÀÊÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿É×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡ÚÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÃË¤Î»Ò Vol.5¡Û
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô³¤¸¶¤³¤¦¤á¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¥æ¥¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÉ×¤Î¥è¥¦¥¹¥±¤ËÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£¤À¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤Ï¥æ¥¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£»Ò¤É¤â¤òº©´ê¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥¦¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÎ»¾µ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯Ç¥¿±¡£¥è¥¦¥¹¥±¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤Ó¡¢Áá¤¯¤âÀÊÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¡ÖÀÊÌ¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¡©¡¡¤¤Ã¤ÈÃË¤Î»Ò¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤¦¥è¥¦¥¹¥±¤Ë¡¢¥æ¥¦¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤·¤ÆÇ¥¿±17½µÌÜ¡£Ç¥ÉØ·ò¿Ç¤Ç°å»Õ¤ËÀÊÌ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥æ¥¦¡£¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ç¤â½÷¤Î»Ò¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¥æ¥¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÉ×¤Î¥è¥¦¥¹¥±¤ËÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£¤À¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤Ï¥æ¥¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£»Ò¤É¤â¤òº©´ê¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥¦¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÎ»¾µ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯Ç¥¿±¡£¥è¥¦¥¹¥±¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤Ó¡¢Áá¤¯¤âÀÊÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¡ÖÀÊÌ¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¡©¡¡¤¤Ã¤ÈÃË¤Î»Ò¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤¦¥è¥¦¥¹¥±¤Ë¡¢¥æ¥¦¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤·¤ÆÇ¥¿±17½µÌÜ¡£Ç¥ÉØ·ò¿Ç¤Ç°å»Õ¤ËÀÊÌ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥æ¥¦¡£¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ç¤â½÷¤Î»Ò¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä
°å»Õ¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¥æ¥¦¤Ï¡¢¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃË¤Î»Ò¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡×
¡Ö¤¤Ã¤È¥è¥¦¥¹¥±¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡Ä¡×
¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¤½¤·¤Æµ¢Âð¤·¤¿¥è¥¦¥¹¥±¤ËÀÊÌ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÄÀÌÛ¤Î¸å¾¯¤·¾Ð¤¤¡¢¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ä!?
(³¤¸¶¤³¤¦¤á)