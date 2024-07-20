ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÆ¯¤¯95ºÐÃËÀ¤ËÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¾×·â¡¢·ÉÉþ¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡Ä¡×
Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÆ¯¤¯95ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬14Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎºÇÇ¯Ä¹½¾¶È°÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Æ´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Æ°²è¤ÏÉÙ»³¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯ºÇ¹âÎð¡Ê1928Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤ÎÌùÅÄµÁ¸÷¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÌùÅÄ¤µ¤ó¤¬¸á¸å11»þ¤«¤éÍâ¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¡¢½µ4ÆüÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¯¡¢100ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ï¡Ö95ºÐ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¸ÛÍÑ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤ÎÇ¯Îð¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡£¤â¤·ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ê¤é¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÇÌëÃæ¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¾×·âÅª¡Ä¡Ä¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤Ç¡¢·ÉÉþ¤¹¤ë¡×¡Ö95ºÐ¤Ç¤â»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤ï¡×¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤ËÆ¯¤±¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¤³¤È¤À¡×¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¡×¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡×¡Ö»Å»ö¤É¤¦¤È¤«È´¤¤Ë¤·¤ÆÂÎ¡Ê·ò¹¯¡Ë¤À¤±¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î99¡ó¤Î¿Í¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö95ºÐ¤Ç¤âÆ¯¤±¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö9Ç¯Á°¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÇÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢½É¤ÇÇòÈ±¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬Éô²°¤ÎÅÅµå¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¹âÎð¼Ô¤¬¤Þ¤À»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë