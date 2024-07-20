À¾Éð¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¡Ö»ØÎØÅêË¡¡×¤ò¸«ÇË¤ë¡¡»ØÎØ¤ò³°¤·¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2024Ç¯7·î20Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¡Ö»ØÎØÅêË¡¡×¤¬¸«ÇË¤é¤ì¤¿¡©
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ç8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬2¼ºÅÀ¡£¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¸»ÅÄ¤Ë¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢À¾Éð¤ÎÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤¬¿³È½¤Ë²¿¤ä¤é³ÎÇ§¡£¿¿Æéµå¿³¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢Åê¤²¤ëº¸¼ê¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¤Ç¤ÏÅêµå¤ÎºÝ¡¢¼ê¤Î»Ø¤ä¼ê¼ó¤Ë¡Ö²¿¤â¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¼ê¤Î»ØÎØ¤ò³°¤·¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢±¦¼ê¤Ë°Ü¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤«¤é¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¿³È½¤«¤éÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤¬¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÄÌÌõ¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÏ¢Â³»àµå¤Ê¤É¤ÇÊø¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï2»àËþÎÝ¤«¤é³°ºê¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£»ØÅ¦¤·¤¿À¾ÉðÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£