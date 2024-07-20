°ì½ï¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿·»¤¬È¯¸«¡Ä³¤´ß¤«¤éÌó100mÎ¥¤ì¤¿ÇÈ¾Ã¤·¥Ö¥í¥Ã¥¯¾å¤ÇÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì»àË´ ²ÈÂ²Åù¤È5¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤Ë
¡¡»°½Å¸©µªËÌÄ®¤Î³¤¤Ç20Æü¸áÁ°¡¢59ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÇÈ¾Ã¤·¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢µªËÌÄ®¤Î¾®»³±º³¤´ß¤«¤é¤ª¤è¤½100¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿ÇÈ¾Ã¤·¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°ì½ï¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿·»¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó40Ê¬¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤Ë½»¤à59ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¿ÆÀÌ¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤Ç³¤¤òË¬¤ì¡¢±Ë¤¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»à°ø¤ÏÅ®»à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£