¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÁ°ÅÄ¼Ó´õ¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·À®¸ù¡Ö¹Ô¤Â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤À¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¹Àï¡×¤¬£²£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¼Ó´õ¡Ê£³£±¡áºë¶Ì¡Ë¤¬½éÆü£³£Ò¤Ç£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¤Ç¾¡Íø¡££·£Ò¤â¥¤¥ó¤«¤é¤¤Ã¤Á¤êÆ¨¤²¤ÆÏ¢¾¡È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°¸¡¤Ç¤Ï¡ÖÌµÍý¡£¥À¥á¡¢Á´Éô¥À¥á¡×¤ÈºÇ°¤Î¾õÂÖ¡£ËÜÂÎÀ°È÷¤ò´º¹Ô¤·¡ÖÉôÉÊ¤òÂØ¤¨¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤À¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö£²Áö¤È¤âÀè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é°ú¤ÇÈ¤Ç¤É¤¦¤«¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢£²ÀáÌÜÁ°¤Î½»Ç·¹¾¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¥â¡¼¥É¡£ÃÏ¸µ¤Ç½éÆüÏ¢¾¡¤ÈºÇ¹â¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£