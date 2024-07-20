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<6814> ¸ÅÌîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 25/ 2¡¡¡¡ 6500¡¡¡¡ 8000¡¡¡¡23.1¡¡ 7/16
<3091> ¥Ö¥í¥ó¥³£Â¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 24/12¡¡¡¡ 2000¡¡¡¡ 2320¡¡¡¡16.0¡¡ 7/18
<9145> ¥Ó¥¤¥ó¥°£È£Ä¡¡Åì£Ó¡¡ 24/12¡¡¡¡ 1880¡¡¡¡ 2080¡¡¡¡10.6¡¡ 7/16
<8963> £É£Î£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ò¡¡ 24/ 6¡¡¡¡11887¡¡¡¡12684¡¡¡¡ 6.7¡¡ 7/18
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