¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¹¤·Æþ¤ì¤ä¼êÅÚ»º¤Ë♡¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¡Ö¹Êó¤Î¼êÅÚ»º¡×vol.119
»Å»ö¤Ç¤ÎË¬Ìä¤ä¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Î¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¼êÅÚ»º¡×¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Æµ¤¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê°ïÉÊ¤ò¡¢´ë¶È¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹Êó¡×¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ä¡ä¡ä¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¿·NISA¤â¤¦»Ï¤á¤Æ¤ë¡©Åê»ñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¡ª¥Õ¥ë¡¼¥Ä¹¥¤¤äÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤«゙¤¢¤ëÊý¤Ø
°½ farm GINZASIXÅ¹
À¸¥È゙¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä®
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Æ゙ºî¤é¤ì¤¿¥È゙¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê²Ì½Á¤«゙¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ß¤¹゙¤ß¤¹゙¤·¤¤»Å¾å¤«゙¤ê¡£ ¤¦¤Þ¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿à¥È゙¥é¥¤á¤Æ゙¤â¤¢¤ê¡¢¥·゙¥å¡¼¥·¡¼¤ÊàÀ¸á¤Æ゙¤â¤¢¤ë¡¢Â¾¤Æ゙¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤È¾À¸¿©´¶¤Æ゙¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¤ß¤«¤ó¤È¥¥¦¥¤¤Æ゙¤¹¤«゙¡¢¥ì¥â¥ó¤äÅí¡¢¥Þ¥ó¥³゙¡¼¡¢¥á¥í¥ó¤Ê¤È゙¡¢½Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°·¤¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤«゙ÊÑ²½¡£¼ê´Ö¤«゙¤«¤«¤ëÀ½Ë¡¤Î¤¿¤á¿ôÎÌ¤«゙¸Â¤é¤ì¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
ºÌ¤ê2¼ï¥»¥Ã¥È\2,400¡¡¾ÞÌ£´ü¸Â:7Æü¡¡ÄÌÈÎ:²Ä(·çÉÊ¤Î¾ì¹ç¤«゙¤¢¤ê¤Þ¤¹)
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
from¹Êó¤µ¤ó
¡ÖÎäÂ¢¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Æ゙¡¢¤½¤Î¾ì¤Æ゙¤¹¤¯゙¤Ë¿©¤Ø゙¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤±¤ë¤È¤¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¹¥¤¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Æ゙¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤¹゙¤Æ゙¤¹¡£¥ß¥Í¥é¥ë¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤«゙¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¥È゙¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿゙¤«¤é¡¢ ÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¡×
SHOP DATA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6¤Î10¤Î1 GINZA SIX B2F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6263-9739
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30¡Á20:30
ÄêµÙÆü¡§GINZA SIX¤Ë½à¤¹゙¤ë
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Æ゙¡¼¥¹゙
¹Êó PR ¥Þ¥Í¡¼¥·゙¥ã¡¼
½ÅÂ¼¿¿¼Â¤µ¤ó
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2017Ç¯OWNDAYS¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¼ÒÆâ¸øÊç¤Æ゙Æþ¼Ò2¥«·î¤Æ゙¹ÊóÉôÌç¤Ø¡£¼ñÌ£¤ÏÎ¹¹Ô¡£¸½ÃÏ¤Æ゙½¸¤á¤¿¥Û゚¥¹¥È¥«¡¼¥È゙¤ò³Û¤Ë¥³¥é¡¼¥·゙¥å¤·¤Æ¾þ¤ë¤Î¤«゙¡¢µ¢Âð¸å¤Î³Ú¤·¤ß¡£
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2024Ç¯7·î¹æ¡ÖÈþ¿Í¹Êó¤Î¥»¥ì¥Ö¤Ê¼êÅÚ»º¡×
»£±Æ¡¿»ÖÅÄÍµÌé¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¯»ÖÂ¼°É»Ò¡¡ºÆ¹½À®¡¿Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2024Ç¯6·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£