ÌÀ¼£¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É128ÉÊ¤ò²Á³Ê²þÄê¤ª¤è¤ÓÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹
¡¡ÌÀ¼£¤Ï7·î18Æü¡¢¥Á¥ç¥³ ¥ì¡¼¥È¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É·×128ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤ËÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¡Ê¸ºÎÌ¡Ë¤ª¤è¤Ó²Á³Ê²þÄê¤ò9·î°Ê¹ß½ç¼¡¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¥³¥¹¥È¤äÊñÁõºà²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤Î½ô·ÐÈñ¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Æ°¤¡£
¡¡²Á³Ê²þÄê¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ò9·î2Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤é¡Ó
¡¡¡½¡½¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à19ÉÊ¡¢½Ð²Ù²Á³Ê¡§Ìó5¡Á11¡óÁý
¡¡¡Ò10 ·î 1 Æü°Ê¹ßÈ¯Çä¡¦½Ð²ÙÊ¬¤«¤é¡Ó
¡¡¡½¡½¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡§100ÉÊ¢¨¡¢½Ð²Ù²Á³Ê¡§Ìó6¡Á31¡óÁý
¡¡¡½¡½¥Á¡¼¥º¡§1 ÉÊ¡¢½Ð²Ù²Á³Ê¡§Ìó 7¡ó
¡¡¡½¡½¾ï²¹¥¯¥ê¡¼¥àÎà¡§1ÉÊ¡¢½Ð²Ù²Á³Ê¡§Ìó21¡óÁý
¡¡¡½¡½¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡§1ÉÊ¡¢½Ð²Ù²Á³Ê¡§Ìó17¡óÁý
¡¡ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ò10 ·î 1 Æü°Ê¹ßÈ¯ÇäÊ¬¤«¤é¡Ó
¡¡¡½¡½¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§7ÉÊ¡¢ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¡§Ìó13¡Á29¡ó¸º
¡¡¡½¡½¥Á¡¼¥º¡§1ÉÊ¡¢ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¡§Ìó15¡ó¸º
¡¡¡½¡½¾ï²¹¥¯¥ê¡¼¥àÎà¡§3ÉÊ¡§ÆâÍÆÎÌÊÑ¹¹¡§Ìó19¡ó¸º