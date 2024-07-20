(G)I-DLE ¥½¥è¥ó¡¢¶Ã¤¤Î¼ýÆþ¤ò¹ðÇò¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ï·î¤Ë1²¯±ß²Ô¤°¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
(G)I-DLE¤Î¥½¥è¥ó¤¬¡¢Ãøºî¸¢ÎÁ¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
10Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖPixid¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÅÄ¼ËÎÁÍýÂçºîÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥è¥ó¤È¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤¬¡¢³ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Þ¥¯¥Á¥ã¥ó¡Ê¥Û¥ë¥â¥ó¾Æ¤¡Ë¤È¡¢¥×¥ë¥À¥Ã¥¯¡ÊÄ¾²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿·Ü¤Ë¥Ô¥ê¿É¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢2¿Í¤ÏÂÇ¤Á²ò¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤¬¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢1¥ö·î¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¥½¥è¥ó¤Ï¡Ö1Ç¯¤ò¹ç»»¤·¤Æ12¸Ä¤ËÊ¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö1ÈÖ¥¢¥Ã¥×¡Ê¤è¤¯²Ô¤°»þ¡Ë¤Ï1¥ö·î¤Ë10²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯1,000Ëü±ß¡Ë²Ô¤°¤·¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ¤Ï10Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1Ëü±ß¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤è¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤ËÃøºî¸¢ÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¬Ãøºî¸¢ÎÁ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï2022Ç¯¤ËKBS Cool FM¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤Î¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖTOMBOY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î»ì¤ò½ñ¤¡¢ºî¶Ê¤ò³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬À¸»þÂå¤Ë¶Ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤é½ù¡¹¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ç¥£¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤âÃÆ¤±¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖTOMBOY¡×¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢JTBC¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë·»¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤ò¡ËÁ´Éô¤¢¤²¤¿¤é¡¢¥½¥è¥ó¤µ¤ó¤Ï²¿¤òÌã¤¦¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏÃøºî¸¢¤òÌã¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¡¢È´·²¤Î¥»¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë¥½¥è¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§¥Á¥å¡¦¥¬¥è¥ë¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿2024Ç¯ÅÙÀµ²ñ°÷¾º³ÊÌ¾Êí30¿Í¤ÎÃæ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Èà½÷¤ÏBoA¡¢IU¤ËÂ³¤¡¢½÷ÀK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë´Ú¹ñ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¤Ï¡¢ËèÇ¯¶¨²ñ¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½à²ñ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤ÎÃøºî¸¢ÎÁ¾å°Ì´ð½à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢²»³ÚÊ¬ÌîÁ´ÂÎ¤Ç27¿Í¡¢ÈóÂç½°²»³Ú¡Ê½ã¿è¡¢¹ñ³Ú¡¢Æ¸ÍØ¡¢½¡¶µ¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ç3¿Í¤òÀµ²ñ°÷¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¡£
¥½¥è¥ó¤Ïºî»ì¡¦ºî¶Ê¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢10²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯1700Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â¸½¼ÂÀ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬ÉÁ¤¯²»³Ú¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È(G)I-DLE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¦BTS ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤«¤éSEVENTEEN ¥Ð¡¼¥Î¥ó¡õ(G)I-DLE ¥½¥è¥ó¤Þ¤Ç¡Ä´Ú¹ñ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë¾º³Ê
¡¦(G)I-DLE¡¢MV¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ¤Ï1²¯±ß°Ê¾å¡ª¡©¥½¥è¥ó¤¬½àÈ÷¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¤Î¶Ã¤¤ÎÃÍÃÊ¤È¤Ï¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
10Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖPixid¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÅÄ¼ËÎÁÍýÂçºîÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥è¥ó¤È¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤¬¡¢³ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Þ¥¯¥Á¥ã¥ó¡Ê¥Û¥ë¥â¥ó¾Æ¤¡Ë¤È¡¢¥×¥ë¥À¥Ã¥¯¡ÊÄ¾²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿·Ü¤Ë¥Ô¥ê¿É¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢2¿Í¤ÏÂÇ¤Á²ò¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤¬¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢1¥ö·î¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¥½¥è¥ó¤Ï¡Ö1Ç¯¤ò¹ç»»¤·¤Æ12¸Ä¤ËÊ¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¬Ãøºî¸¢ÎÁ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï2022Ç¯¤ËKBS Cool FM¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤Î¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖTOMBOY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î»ì¤ò½ñ¤¡¢ºî¶Ê¤ò³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬À¸»þÂå¤Ë¶Ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤é½ù¡¹¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ç¥£¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤âÃÆ¤±¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖTOMBOY¡×¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢JTBC¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë·»¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤ò¡ËÁ´Éô¤¢¤²¤¿¤é¡¢¥½¥è¥ó¤µ¤ó¤Ï²¿¤òÌã¤¦¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏÃøºî¸¢¤òÌã¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¡¢È´·²¤Î¥»¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë¥½¥è¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§¥Á¥å¡¦¥¬¥è¥ë¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿2024Ç¯ÅÙÀµ²ñ°÷¾º³ÊÌ¾Êí30¿Í¤ÎÃæ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Èà½÷¤ÏBoA¡¢IU¤ËÂ³¤¡¢½÷ÀK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë´Ú¹ñ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¤Ï¡¢ËèÇ¯¶¨²ñ¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½à²ñ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤ÎÃøºî¸¢ÎÁ¾å°Ì´ð½à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢²»³ÚÊ¬ÌîÁ´ÂÎ¤Ç27¿Í¡¢ÈóÂç½°²»³Ú¡Ê½ã¿è¡¢¹ñ³Ú¡¢Æ¸ÍØ¡¢½¡¶µ¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ç3¿Í¤òÀµ²ñ°÷¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¡£
¥½¥è¥ó¤Ïºî»ì¡¦ºî¶Ê¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢10²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯1700Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â¸½¼ÂÀ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬ÉÁ¤¯²»³Ú¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È(G)I-DLE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¦BTS ¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤«¤éSEVENTEEN ¥Ð¡¼¥Î¥ó¡õ(G)I-DLE ¥½¥è¥ó¤Þ¤Ç¡Ä´Ú¹ñ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¤ÎÀµ²ñ°÷¤Ë¾º³Ê
¡¦(G)I-DLE¡¢MV¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ¤Ï1²¯±ß°Ê¾å¡ª¡©¥½¥è¥ó¤¬½àÈ÷¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¤Î¶Ã¤¤ÎÃÍÃÊ¤È¤Ï¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë