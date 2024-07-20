¡Ú¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµå±ã¡ÛÁ´¥¤ÀèÈ¯¡¦³ÚÅ·¥É¥é2ºä°æ¡¡3¼ÔËÞÂà¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÊ¼¸Ë¤Ç¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤è¤êÂç¤¤ÊÀ¼±ç¡×
¡¡¡þ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµå±ã¡¡Á´¥¤¡½Á´¥¦¡Ê2024Ç¯7·î20Æü¡¡É±Ï©¡Ë
¡¡Á´¥¤¤Ï³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ºä°æÍÛæÆÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢1²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÂÇ¼Ô3¿Í¤Ë7µå¤À¤Ã¤¿¤¬Á´µåÄ¾µå¾¡Éé¡£¹Åç¡¦º´Æ£¤òÃæÈô¡¢ÃæÆü¡¦ÄÔËÜ¤ò°ìÈô¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®146¥¥í¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ºûÀî¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤«¤éÁ´Éô¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£º£Æü¤âº£Æü¤Ç²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯µå¾ì¤ÏÂìÀîÆó»þÂå¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿µå¾ì¡£¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤À¤Ã¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£