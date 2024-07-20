µ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö²°º¬¤Î¾å¤ÎÃË¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×»á½Æ·â¤ÎÄ¾Á°¡¢ÌÚ¤Ë±£¤ì¤¿ÌÜ·â¼Ô
¡¡ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ð¥È¥é¡¼¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬Áªµó½¸²ñÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤Æ¤«¤é20Æü¤Ç1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£ÈÈ¹ÔÄ¾Á°¤Ë¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡½¡½¡£½¸²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ÌÜ·â¼Ô¤¬Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÉ¤²¤ëµ¡²ñ²¿ÅÙ¤â¡¡·ÙÈ÷¤ËÈãÈ½¡¢Æ°µ¡¤ÏÆæ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á½Æ·â»ö·ï1½µ´Ö
¡¡¡Ö²°º¬¤Î¾å¤ÎÃË¤¬½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡ª¡×
¡¡ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ð¥È¥é¡¼¤ÎÇÀ¶È»ÜÀß¤Ç13Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±½£¤Î¼«±Ä¶È¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ç¥£¥Õ¥ê¥·¥¢¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤¦¶«¤Ö¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡15¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÁÒ¸Ë·²¤Î·úÊª¤Î²°º¬¤Î¾å¤Ç¡¢È¾ÂµÃ»¥Ñ¥ó¤ÎÃË¤¬Ê¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤Î¤á¤¬¤Í¤äÄ¹È±¤¬É÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯ÍÍ»Ò¤¬Æù´ã¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¡£½Æ¤¬¸ª¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È¤Ä¤¡¢·â¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÙ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ºÊ¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¶á¤¯¤Î·Ù»¡´±¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÃË¤ÎÂ¸ºß¤òÊó¹ð¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²ÏÇ¤¦Ãæ¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¶á¤¯¤ÎÌÚ¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¿¡£ÊÌ¤Î·Ù´±¤ÏÃË¤Î¤¤¤ë·úÊª¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤í¤¦¤È²°¾å¤Î¤Ø¤ê¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê¤òÎ¥¤·¤ÆÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¼Ô¤¬·úÊª¤Î²°º¬¤Ë¾å¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÂÐ±þ¤òÄü¤á¤¿Ä¾¸å¤ËÈ¯Ë¤¤¬µ¯¤¤¿¡£±éÀâÃæ¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï±¦¼ª¤òÉé½ý¡£½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈ¯Ë¤¤Ï6¡Á8²óÄøÅÙ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÂçÅýÎÎ·Ù¸îÂâ¡Ë¤ÈÃÏ¸µ·Ù»¡¤Î·×»Í¤Ä¤ÎÁÀ·â¥Á¡¼¥à¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£