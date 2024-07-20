¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£ÆÈÎ©¸å¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤Ë¥Ü¥ä¤¡ÖÁá¤¯¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê42¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ25Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÆÈÎ©¸å¤Î¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾³ÆÃÏ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¡ÖVIPµ¤Ê¬¤Ç¡×³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÆÃ½¸¡£¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤Ç²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊÆ½÷Í¥¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÎÊ±Áõ¡Ê¤Õ¤ó¤½¤¦¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¿À¸Í¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢±Ä¶È¤ÇÍè¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
Á¥Æâ¤Ç¤âÊ±Áõ¤Î¤Þ¤ÞË½¤ì²ó¤ë¤È¡¢Á¥Æâ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â»î¿©¡£¿À¸Íµí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ö¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»é¿È¤Î´Å¤µ¡¢¤¤¤¤Æù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»é¿È¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿©¥ê¥Ý¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥§¥Õ¤«¤é¡ÖÀÖ¿È¤Ê¤ó¤Ç¡¢»é¿È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà¼Ò¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å»ö¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Å»ö¡Ê¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ë¤âµÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µÞ¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥®¥ã¥é¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤¤¡£¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤¤¤«¤é¤Þ¤À´í¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥ä¤¡¢¡ÖÁá¤¯¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢³§¤µ¤ó¡ª¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥È¥ß¡¼¥º²í¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢ÂçË½¤ì¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖ¤ª¤â¤í¤¤·Ý¿Í¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¡¢¾¡¤¿¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£