¥·¡¼¥É¤ÎÀ¾ÈøÅì¤¬ÇÔÂà¡¡¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¡×¤Ê¥¨¡¼¥¹Ãæ»³
¡¡¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢°¦ÃÎÂç²ñ4²óÀï¡¡ÅÎ¼ã5¡½3À¾ÈøÅì¡Ë
Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢°¦ÃÎÂç²ñ¡¡ÅÎ¼ã¡½À¾ÈøÅì¡¡È¬²óÉ½¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿À¾ÈøÅì¡¦Ãæ»³Ä¾µ±Áª¼ê=2024Ç¯7·î20Æü¡¢²¬ºê¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢ÅÏÊÕ°É²Ì»£±Æ
¡¡»î¹ç¤¬µÞÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾ÈøÅì¤Î3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿È¬²óÉ½1»à¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹Ãæ»³Ä¾µ±Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÅÎ¼ãÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£5°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Åê¤²µÞ¤¤¤Àµå¤Ï¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤Æ»àµå¤Ë¡£·×5¼ºÅÀ¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿Åö¤¿¤ê¤¬°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¤½¤ì¤¬¡ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤¬·ù¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÆÀ°Õ¤Î³°³ÑÄ¾µå¤Ê¤É¤òÉð´ï¤Ë¹¶¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²óÁê¼êÂÇÀþ¤¬°ì½ä¤·¤¿¸å¡¢2Ç¯À¸Åê¼ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»î¹ç¸å¡¢ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌÜ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ·½Í¤´ÆÆÄ¤ÏÃæ»³Áª¼ê¤ò¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼·²óÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¡¢Ãæ»³Áª¼ê¤¬ÎÝ¾å¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤¿Èè¤ì¤¬Ä¾¸å¤ÎÅêµå¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹¶·â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ãæ»³Áª¼ê¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Ï»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤¿¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤¡×¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¼«¼çÎý½¬¤ÈÊÙ¶¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÅÏÊÕ°É²Ì¡Ë