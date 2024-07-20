27»þ´Ö¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×²£ÉÍ¹â¹»¤¬¶¦³Ø²½¤Ç¶ÃØ³!£Ø¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¡©¡×20Ç¯ÅÙ¤«¤é°Ü¹Ô
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤³Ø±àº×¡ª¡×¡Ê20Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á21Æü¸á¸å9»þ54Ê¬¡Ë¤¬20Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Áí¹çMC¤ÏÆ±¶É·Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¡¢Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¥Ï¥Ê¥³¤Î½©»³´²µ®¡¢²¬ÉôÂç¡¢µÆÅÄÎµÂç¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÈÖÁÈÌ¾Êª´ë²è¡ÖÄ¶!³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ü¿¢¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ë¤ä¤¹»Ò¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¶âÂô¶èÇ½¸«Âæ¤Ë¤¢¤ë²£ÉÍ¹â¹»¡£ÌÜ¹õ¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï²£ÉÍ¹â¹»¤Ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¹â¹»¤Ï20Ç¯ÅÙ¤è¤êÃË½÷¶¦³Ø²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£X¤Ç¤Ï¡Ö²£¹â¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¤é¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡¡ÂçÀÎ½»¤ó¤Ç¤¿¤«¤éÉ÷·Ê¤¬²û¤«¤·¤¤¡¡¹»¼Ë¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡ª¤á¤áÍè¤¿¤é¤½¤ê¤ãµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¡Ö²£¹â¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¸ÅÌ¤ª¤ó¤Í¤ó¤ä¡£¶¦³Ø²½¤·¤Æ½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¡Öº£¤ä¶¦³Ø¤Î²£¹â¡×¡Ö²£¹â¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¶¦³Ø¤Ê¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²£ÉÍ¹â¹»¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢À¾Éð¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾ºäÂçÊå¤òÍÊ¤·¤¿98Ç¯¤Ï¸ø¼°ÀïÌµÇÔ¤Ç¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£