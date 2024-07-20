´òÌî¤ÎÁª¼ê¤Ç¹Ã»Ò±à¡¢Ì´¤Ï¸åÇÚ¤Ë¡¡¼ç¾¡¢Àä¹¥µ¡¤ËÌµÇ°¤Î2¥´¥í¡¡º´²ì
¡¡¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢º´²ìÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡º´²ì¹©4¡½3´òÌî¡Ë
¡¡»°ÎÝ¤Ë³ê¤ê¹þ¤à=2024Ç¯7·î20Æü¸á¸å0»þ25Ê¬¡¢¤µ¤¬¤ß¤É¤ê¤Î¿¹¡¢Ìî¾åÎ´À¸»£±Æ
¡¡´òÌî¤Î¿·¤·¤¤Îò»Ë¤Ï¡¢8ÈÖÂÇ¼Ô¤Î±ºÀîÂó¿¿¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£È¬²ó¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤Ê¤ª2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢°ìÂÇµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£Ä¾Á°¤Ëµ¾À·¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿7ÈÖ¤Î»³²¼µåÎ¶Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï»³²¼Áª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡ÖÂó¿¿·è¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¢¾¾¹¬»Ì´ÆÆÄ¤¬¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê±ºÀî¼ç¾¤ÎÄ´»Ò¤Ï¡ËÂç²ñÁ°¤Þ¤Ç¤É¤óÄì¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤¤¤Ä¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ºÇ¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÎý½¬¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡±ºÀî¼ç¾¤ÏÂç²ñ¤ËÆþ¤ê½éÀï¤Ç3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡¢3²óÀï¤ÏÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â2°ÂÂÇ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿È¬²ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢¡ÖÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢·è¤á¤è¤¦¤È¤·²á¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡£´üÂÔ¤Ë¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡±öÅÄÃæ¤«¤éÍè¤¿±ºÀî¼ç¾¤ä¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯6Áª¼ê¤Ï´òÌîÃæ½Ð¿È¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ø¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£Êü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤Ïº´²ì¹©¤ÎÇÜ¤Î10ËÜ¡£ÃÏÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï2Ç¯À¸¡£¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¡Ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡Ë¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤ò¡¢¸åÇÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¡Ê¿¹ÅÄÇî»Ö¡Ë