FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¯¥é¥ÖÁÏÀß125¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ªÅÁÀâ¤Î¡ÖÈ¾¡¹¥«¥é¡¼¡×¤¬Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹
¥¹¥Ú¥¤¥ó1ÉôFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎNike¤Ï18Æü¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¥¯¥é¥ÖÁÏÀß125¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
FC Barcelona 2024-25 Nike Home
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê 2024-25 Nike ¥Û¡¼¥à ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
2024-25¿·¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥°¥é¥Ê¡ÊÀÄ¤ÈçÃ»é¡Ë¤òÈ¾¡¹¤ËÇÛ¿§¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÈ¾¡¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï2008-09¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
1899Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï2024-25¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë125¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£ºî¤Ç¤Ï½éÂå¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸È¾¡¹¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¾¡¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÅÁÀâ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿1999-2000¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÈ¾¡¹¥«¥é¡¼¤¬Éü³è¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÁá¤¯¤âÉü¹ïÈÇ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
½é´ü¥í¥Ã¥È¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤Ê¤É»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖSpotify¡×¤ÎÊ¸»úÆþ¤ê¤À¤¬¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÁª¼ê¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÏÊ¸»úÌµ¤·¤Î´Ý¤¤¥í¥´¤Î¤ß¡£
¤³¤Î´Ý¥í¥´¤ÎÁª¼êÍÑ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½©º¢¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
NIKE¤È¡Ö20Ç¯°Ê¾å°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×4¤Ä¤Î²¤½£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à
¥¯¥é¥ÖÁÏÀß125¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤¿¿·¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Nike¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£