Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÌÚÂ¤²¾Àß½»Âð¡¡À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦ºäÌÐ¤µ¤ó¤¬Àß·×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¡¦ºäÌÐ¤µ¤ó¤¬Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÌÚÂ¤¤Î²¾Àß½»Âð¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼î½§»ÔÊõÎ©Ä®¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î²¾Àß½»Âð¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ135¸ÍÊ¬¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë60¸ÍÊ¬¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈïºÒÃÏ¤Î½»´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·úÃÛ²È¤ÎºäÌÐ¤µ¤ó¡£Å£¤äÀÜÃåºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆþµï´ü´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â²òÂÎ¤»¤º¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºäÌÐ¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î²¾Àß½»Âð¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¤¤¤Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×ºä¤µ¤ó¤¬Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²¾Àß½»Âð¤ÏÎØÅç»Ô¤Ç¤âÌó30¸ÍÊ¬¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£