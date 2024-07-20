¥Ð¥¹¥±ÅÏÊÕÍº¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢Àï½Ð¾ì¤Ø¡¡¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç
¡¡¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÃË»Ò¤Î¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¡¢19Æü¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕÍº¤¬¡¢¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤Ê¤ë21Æü¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Ð¤ëÍ½Äê¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÉü¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕÍº¤Ï6·îËö¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖËÜÈÖ¤Þ¤Ç»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼£¤ë¤«¤É¤¦¤«¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¤¥ÄÀï¤Ï»î¹çÁ°¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï³°¤ì¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë