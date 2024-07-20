1868Ç¯ÁÏ·ú¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Ð¥×¥Æ¥¹¥È¶µ²ñ¤Ç²ÐºÒ ÊÆ¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¶µ²ñ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë±ì¤¬Î©¤Á¤³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¶µ²ñ ÈòÆñ¤¹¤ë¿Í¡¹
¡¡19ÆüÌë¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Ð¥×¥Æ¥¹¥È¶µ²ñ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎéÇÒÆ²Á´ÂÎ¤¬·ã¤·¤¤±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾Æ¤±Íî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ì¤Ï³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ÓÂçÀª¤Î¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶µ²ñ¤Ï1868Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Îò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤Ç¤¹¡£¶µ²ñ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¸¥§¥Õ¥ì¥¹ËÒ»Õ¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃËÉÅö¶É¤Ê¤É¤¬²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë