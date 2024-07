ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、びしょ濡れになって熱狂できる「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」や世界的ヒット曲が満載の「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」で昼も夜も夏をめいっぱい楽しめる「NO LIMIT! サマー 2024」を開催中。さらに、夏気分を盛り上げる限定グッズも続々登場している。暑さ対策もしっかりできるキュートなタオルやサングラスで、パークを満喫しよう。

Tシャツやタオルでキメたら、ウォーターシューターを手にパレードへ繰り出そう!

チェーン付きサングラスも新作がたくさん!クッパがのぞいていたり、スターの形だったりと個性豊か

ボムへいのチェーン付きサングラスは青×黄色のハッピーになれるカラーリング

テレサのチェーン付きサングラスは淡い紫が上品。グラス部分の色は濃いめでUV対策もバッチリ

クリアカラーが夏の日差しに映えるチェーン付きサングラス。ルイージとヨッシーはどちらも緑だけど、色味が微妙に違う!

バケットハットは、夏でもさらりとかぶれるパイル地が登場。ミニオンやスヌーピー、セサミストリートの仲間たちがラインナップ

ひんやりタオルはボトル入りで、濡らしても持ち歩きしやすい

テレサ、パックンフラワー、ノコノコ…キャラクター満載の総柄

フード付きタオル。これ1枚でマリオコーデが完成!?

大きな口で食べられているような、ヨッシーのフード付きタオル

フード付きタオルはうしろ姿もかわいい♪

耳とリボンがポイントのフード付きタオルで、ハローキティになりきれる

ジュラシック・ワールドの恐竜があしらわれたクールパック付きタオルは、ポケットにパックを入れて使おう

クールパック付きタオル。マリオ関係のグッズには珍しい水色ベースにプクプクやゲッソーたちが並ぶ

ミニオンのクールパック付きタオル。水面に浮かぶ浮き輪が涼しげ

カバー付きブランケット。触るとひんやり冷たい

カバーに入れるとクッションに変身!

スヌーピーのクールネックリングは、白と黒のツートーン

キリフキファン。浮き輪とハイビスカスを着けたボブがちょこんとのっている

大きなリボンを付けたハローキティがキュートなキリフキファン

土管から飛び出すマリオとカラフルな色合いに元気をもらえる、キリフキファン

タンクに水を入れると、風と一緒にミストが吹き出るミストファン

キャップ。ハテナブロックのマークと立体的なスーパーキノコ&1UPキノコがかわいい!

ふわふわのブレスレット。スーパースターやクッパの腕輪で、マリオコーデをさりげなく楽しもう

■クッパやボムへいが乗ったサングラスは、今夏のイチオシ!取り外しできるカラフルなチェーンがアクセントになった「チェーン付きサングラス」は、夏のパーク散策に取り入れたいアイテム。新作には、テレサやクッパ、ボムへいなどのデザインが登場している。キャラクターやチェーンの色に加え、グラス部分のカラーもそれぞれ異なるため、じっくりお気に入りを選んで。サングラスと合わせて使いたい「バケットハット」は、夏にぴったりなパイル地のものが新発売。ボブのお気に入りのぬいぐるみ・ティムやスヌーピーのほか、エルモとクッキーモンスター、ビッグバードデザインなど、キュートで実用的なラインナップから選べる。「ひんやりタオル」は、ボトル付きで持ち運びにも便利。水で濡らして絞るだけで冷たくなるため、繰り返し使うことができる。日よけにもなる「フード付きタオル」は、マリオやヨッシー、キノピオがモチーフ。卵やスーパースターなどがポイントになっている。スヌーピーとチャーリー・ブラウンのシルエットが入ったシックなものや、ハローキティの耳とリボンが付いたものなどデザインもさまざまなので、家族や友達とあえて違うものを選んでもかわいい♪「クールパック付きタオル」は、付属のクールパックをポケットに入れて使用。プクプクやゲッソーたちが並んだマリオの世界や、浮き輪で浮かぶミニオンたち、ジュラシック・ワールドの恐竜など、多彩なデザインから選べる。「カバー付きクールブランケット」は、暑い夏にぴったりの接触冷感仕様。カバーに入れるとクッションに早変わりして、かけても抱きしめてもひんやりした触り心地を楽しめる。「クールネックリング」は、首元に巻くと涼しさを保てるアイテム。冷たい水につけると何度でも使えるので、パーク散策のお供にしたい。「キリフキファン」は、浮き輪で夏を満喫するボブ、大きなリボンを付けたハローキティ、土管から飛び出すマリオの3種。風とミストで夏のパークを快適に楽しむお手伝いをしてくれる。暑い夏をさらに熱くするイベントが盛りだくさんのパークの夏。限定グッズで涼しさをプラスして、元気に散策に出かけよう!取材・文=上田芽依撮影=大西二士男画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ24070101Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment