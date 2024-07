28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の新ポスター2種類が、RIZINの公式SNSで公開された。メインで対戦する朝倉未来と平本蓮が並んだポスターには「愛で殺せ。」というキャッチコピーが添えられた。真っ赤な背景に2人が腕を組んで前を見据えるポスターで、2人の間に「愛で殺せ。」の文字がデザインされた。プロレス格闘技メルマガ『Dropkick』を運営するジャン斉藤氏が「超RIZIN3新ポスターは1988年8月8日横浜文化体育館、『藤波よ、猪木を愛で殺せ!』(古舘伊知郎)のオマージュか。となれば5ラウンド制も理解できる」と考察した。

この投稿にRIZIN広報の笹原圭一氏は「ご名答!『愛で殺せ』は、猪木藤浪で古舘伊知郎が叫んだフレーズです」とネタ元を紹介。昭和のプロレスからインスパイアされたコピーであることを明かした。もう1つのポスターは、これまでのメインビジュアルを踏襲したデザイン。タテ型で全選手が登場しており、キャッチコピーも引き続き「ド派手な喧嘩をしようじゃないか」となっている。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整