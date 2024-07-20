¤±¤¬¤Ç¡ÖÍø¤¼ê¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¡¡º¸ÂÇ¤Á¤ÎÌÔÎý½¬¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°
¡Ê20Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ä¹ÌîÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¢ÀÖÊæ9¡½1Ä¹Ìî¾¦¡Ë¡¡
¡¡¤³¤³¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤À¡½¡½¡£
¡¡¼·²ó¡¢¤½¤Î½Å°µ²¼¤ÇÄ¹Ìî¾¦¤Î4ÈÖ¡¢ÅòËÜÍ¤Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1»à¤«¤éÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤àµå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤ÎÄ¹ÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¡¢Ãæ¼´¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤Îº¢¤ËÉé¤Ã¤¿¤±¤¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¾®³Ø3Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡Ö±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£¾®6¤Îº¢¡¢µå¤òÅê¤²¤ë»þ¤ËÉª¡Ê¤Ò¤¸¡Ë¤¬·ã¤·¤¯ÄË¤ó¤À¡£½ÅÅÙ¤Î¡ÖÌîµåÉª¡×¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤¿Ìîµå¤À¤«¤é¡¢¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Íø¤¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¡£±¦Éª¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤Þ¤Ç¡Öº¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡×¤ËÄ©Àï¡£Éª¤¬²óÉü¤·¤¿¸å¡¢Åê¤²Êý¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¤Ç¡Ö±¦¡×¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤«¤éº¸ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤¿Ê¬¡¢¼þ¤ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¿Í¤è¤ê¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤àÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â¤¬³«²Ö¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤«¤é¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¡£½ªÈ×¤Ë½Ð¤¿2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ë¡¢ÌîµåÀ¸³è¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£¡Ê¹â²¯æÆ¡Ë