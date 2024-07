KARA¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI DO I DO¡×By My Side¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤òÄÉ²Ã¸ø³«

KARAが、ファンにきらびやかな夏をプレゼントする。昨日(19日)、KARAは公式SNSを通じて、ニューシングル「I DO I DO」の「By My Side」バージョンのユニット、全員でのコンセプトフォトを掲載した。公開された写真の中のKARAは夏の趣が感じられる路上で、自由にポーズを取っている。特に、並んで立っている5人のメンバーが同じ場所を見つめる姿で、KARAが進んでいくきらびやかな夏の日を期待させた。

KARAは新曲発売を控えて華やかな花をテーマにした「A Flower」、神秘的な海を連想させる「Blue Wave」、一緒だからこそさらに輝く「By My Side」まで、3つのバージョンのコンセプトフォトを順に公開し、注目を集めた。「I DO I DO」は、KARAが2022年11月に発売したデビュー15周年記念スペシャルアルバム「MOVE AGAIN」以来、約1年8ヶ月ぶりに発表する新曲だ。KARAは「MOVE AGAIN」のタイトル曲「WHEN I MOVE」が音楽放送で1位を獲得するなど、人気を博した。KARAのニューシングル「I DO I DO」は24日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。彼女たちは来月、東京と大阪で単独コンサート「KARASIA」を開催し、ファンに会う。