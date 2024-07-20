浦和vs札幌 スタメン発表
[7.20 J1第24節](埼玉)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 23 井上黎生人
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
MF 47 武田英寿
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 8 小泉佳穂
MF 19 本間至恩
MF 29 堀内陽太
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 41 二田理央
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 14 駒井善成
MF 18 浅野雄也
MF 25 大崎玲央
MF 88 馬場晴也
FW 7 鈴木武蔵
FW 11 青木亮太
控え
GK 17 児玉潤
MF 10 宮澤裕樹
MF 16 長谷川竜也
MF 33 近藤友喜
MF 37 田中克幸
FW 9 ジョルディ・サンチェス
FW 23 大森真吾
監督
ペトロヴィッチ
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 23 井上黎生人
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
MF 47 武田英寿
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 8 小泉佳穂
MF 19 本間至恩
MF 29 堀内陽太
FW 41 二田理央
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 6 中村桐耶
DF 50 岡村大八
MF 4 菅大輝
MF 14 駒井善成
MF 18 浅野雄也
MF 25 大崎玲央
MF 88 馬場晴也
FW 7 鈴木武蔵
FW 11 青木亮太
控え
GK 17 児玉潤
MF 10 宮澤裕樹
MF 16 長谷川竜也
MF 33 近藤友喜
MF 37 田中克幸
FW 9 ジョルディ・サンチェス
FW 23 大森真吾
監督
ペトロヴィッチ