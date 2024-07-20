[7.20 J1第24節](埼玉)

※19:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 14 関根貴大

DF 23 井上黎生人

MF 3 伊藤敦樹

MF 13 渡邊凌磨

MF 21 大久保智明

MF 25 安居海渡

MF 47 武田英寿

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 20 佐藤瑶大

MF 8 小泉佳穂

MF 19 本間至恩

MF 29 堀内陽太

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 41 二田理央

監督

ペア・マティアス・ヘグモ

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 2 高尾瑠

DF 6 中村桐耶

DF 50 岡村大八

MF 4 菅大輝

MF 14 駒井善成

MF 18 浅野雄也

MF 25 大崎玲央

MF 88 馬場晴也

FW 7 鈴木武蔵

FW 11 青木亮太

控え

GK 17 児玉潤

MF 10 宮澤裕樹

MF 16 長谷川竜也

MF 33 近藤友喜

MF 37 田中克幸

FW 9 ジョルディ・サンチェス

FW 23 大森真吾

監督

ペトロヴィッチ