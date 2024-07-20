磐田vs京都 スタメン発表
[7.20 J1第24節](ヤマハ)
※19:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 6 伊藤槙人
DF 15 鈴木海音
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 11 ジャーメイン良
MF 16 レオ・ゴメス
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 40 金子翔太
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 23 ジョルディ・クルークス
MF 31 古川陽介
FW 32 ハッサン・ヒル
監督
横内昭展
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 5 アピアタウィア久
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 37 米本拓司
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 31 平賀大空
控え
GK 88 圍謙太朗
DF 28 鈴木冬一
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 99 ラファエル・エリアス
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 6 伊藤槙人
DF 15 鈴木海音
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 11 ジャーメイン良
MF 16 レオ・ゴメス
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 40 金子翔太
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 31 古川陽介
FW 32 ハッサン・ヒル
監督
横内昭展
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 5 アピアタウィア久
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 37 米本拓司
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 31 平賀大空
控え
GK 88 圍謙太朗
DF 28 鈴木冬一
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 99 ラファエル・エリアス
監督
チョウ・キジェ