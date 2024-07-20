¾ëÅçÌÐ ¾¾ÅçÁï Æ£¸¶¾æ°ìÏº Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦º¬¼¼²¤Ç¡È¾ö¥µ¥¤¥º¤Î³¤Äì¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤ÈÂç·ãÆ®¡ª
ÌÀÆü7·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¤Ï¡¢¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×¡£¾ëÅçÌÐ¡ÊTOKIO¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡ÊA¤§! group¡Ë¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦º¬¼¼²¤ËÀø¤à¡È¾ö¥µ¥¤¥º¤Î³¤Äì¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÉÊá³Í¤ËÄ©¤à¡ª
¢¡µðÂç¤Ê³¤Äìµû¤ò¥¸¥ã¥ó¥ÜÅâÍÈ¤²¡õ¼ÑÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¹ë²÷¤Ë¿©¤é¤¦¡ª
Âç¤¤¹¤®¤ë¤¬¸Î¤ËÂçÌ£¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊµðÂçµû¤ò³Í¤ê¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦º¬¼¼²¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤È¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤ÎÄ¬¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¹¥µù¾ì¤ÇÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ö¥µ¥¤¥º¤Î³¤Äì¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£º¬¼¼¤Î³¤¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿µù»Õ¤¿¤Á¤ò¤·¤Æ¡ÖÄà¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡×¤È¤¤¤ï¤·¤á¤ëµðÂç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÄ©¤à¤Ù¤¯¡¢¾ëÅç¤é¤¬¤¤¤¶º¬¼¼¤Î³¤¤Ø¡£
¤¹¤ë¤È³«»Ï¤«¤é1Ê¬¤Ç¡Ö²¿¤«Íè¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö²¶¤âÍè¤¿¡ª¡×¤È¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤³¤Î´ë²è»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎÆþ¤ì¿©¤¤¾õÂÖ¤Ë¡ª¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï°ì¸þ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤º¡Ä»þ´Ö¤À¤±¤¬¹ï¡¹¤È²á¤®¤Æ¤¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤Ë½ù¡¹¤Ë¾Ç¤ê¤Î¿§¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£
¼Â¤Ï¥í¥±ÅöÆü¤ÏÊüÁ÷¤Î¤ï¤º¤«12ÆüÁ°¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÄà¤é¤Ê¤¤¤ÈÊÔ½¸¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¡Ä¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÄà¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â²Ã¤ï¤ê¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ö¤Ç¤«¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤Ä¤¤¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼½Ð¸½¤«¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¾ö¥µ¥¤¥º¤Î³¤Äì¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï!?
¤½¤·¤ÆÊá³Í¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¾ëÅç¤¬¹ë²÷¤Ë¤µ¤Ð¤¡¢1000¿ÍÁ°ÂÐ±þ¤ÎµðÂçÆé¤Ç¼ÑÉÕ¤±¡õ¤´ÅöÃÏÅâÍÈ¤²¡Ö¥¶¥ó¥®¡×¤Ë¡£Âç¤¤µ¤æ¤¨¤ËÇöÌ£¤ÎµðÂçµû¤¬¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×ÀäÉÊÎÁÍý¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¾ö¥µ¥¤¥º¤Î³¤Äì¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç°ìÂÎ²¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©