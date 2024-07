幼少期の写真を投稿したKoki,(本人のInstagramより)

《私が9歳の時からずっと一緒。本当に頑張ってくれてありがとう、ひーじー。 Love you forever Going to miss you so much.》

7月19日、Instagramで愛犬の死去報告をしたのは女優のKoki,だ。愛犬・ヒカルの動画や幼少期に海辺で一緒に撮った写真が投稿され、別れを惜しみながらも感謝の言葉を綴っている。同日、姉のCocomiも同様に、砂浜での思い出の写真をアップして、

《15歳!長生き偉かったぞー!木村家に来てくれてありがとう、forever loved ひーじー!天国でおやつ食べまくっちゃえ 寂しいーね》

と自身の想いを語った。

「芸能界きっての愛犬家である木村ファミリーは、“オーストラリアン・ラブラドゥードル”という、ぬいぐるみのような毛並みが特徴の、珍しい大型犬・エトワールくんを中心に多頭飼いをしています。特に、木村さんのInstagramには散歩している様子がたびたび投稿されていますが、ヒカルくんが最後に投稿されたのは2023年9月5日。それも何年も昔の写真のようで、同月2日には、闘病中のヒカルくんをサポートする様子を明かしました」(芸能記者)

2024年7月に、都内の公園で派手なバンドTシャツを着たキムタクが愛犬2匹を連れている様子も確認しているが、ヒカルの姿はなかった。

「木村さんも、忙しい合間を縫っては自ら積極的に散歩に出る愛犬家です。娘たちの投稿に合わせるようにInstagramのストーリーズで『これからもずっと見守っててね!』と追悼しています」(同前)

“家族”の死に言葉をかける姉妹とキムタク。その一方で、沈黙を貫いているのが工藤静香だ。

「工藤さんの最新の投稿は、ファンから貰った洋風だしで作ったクラッカーです。ヒカルくんについては一切触れていません。じつは、過去にも同様のことがあり、2018年9月には飼っていたパグ・ベベちゃんが亡くなっことに触れ、

《悲しくて1年間ずっと言えませんでしたが、去年9/6愛犬べべちゃんが天国に逝きました。べべちゃんが登場しなくなった事で、きっとご心配をかけてしまった事と思います。ごめんなさいね》

と更新しました。今回もヒカルくんの死を受け入れて自分のInstagramに投稿するのはずいぶん先になるかもしれません。愛犬を失った人の中には、悲しみのあまり健康を害し、仕事や生活に支障をきたす“ペットロス症候群”に苦しむ人もいます。工藤さんが、無事だといいのですが……」(前出・芸能記者)

ヒカルくん、どうか安らかに。