¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡Û½é½Ð¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤¬À®ÅÄÏ¡·âÇË¡ª¡¡¥«¥é¥à¤â³¤ÌîæÆÂÀ¤«¤é¼ì·®¤Î¾¡Íø
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬£²£°Æü¡¢ÂçºåÂç²ñ¤Ç³«Ëë¡£½é½Ð¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡Ê£³£±¡Ë¤¬À®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤ò·âÇË¤·¤Æ¼ì·®¤Î½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ï½Ð¾ì¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÌðÌîÄÌ¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡¢¥¿¥¤¥Á¤È£Ç£±¤Î¾ïÏ¢Àï»Î¤òÇË¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤Î½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÅÁÅý¤Î¹õ¥Ñ¥ó»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊì¹ñ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¹ñ´ú¥«¥é¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¿·Ä´¡£Æ±¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ°Êª¤Î¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤òÉ½¤¹¡Ö¥Ð¡¼¥¹¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î£Ç£±¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö·è¤á¤íºÇ¶¯¡×¤À¤¬¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î¥Ü¥ë¥Á¥ó¤¬Æþ¾ì¤·¤¿»þÅÀ¤ÇºÇ¶¯¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÇ÷ÎÏ¤À¡Ä¡£
¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ÎÀ®ÅÄ¤Î¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤º¡¢º¸ÏÓ¤Ø¤Î°ìÅÀ½¸Ãæ¹¶·â¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£ÃÇÆ¬Âæ¤«¤éÏÓ½½»ú¸Ç¤á¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Á¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¶¯°ú¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È£Æ£µ¤¬¤µ¤¯Îö¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Þ¥ó¥º¥¥ã¥ê¡¼¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ÆÁ°Å¾¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²Íî¤È¤¹¥«¥ß¥«¥¼¤ò·è¤á¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î£Ç£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ£Ç£±¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂç²ñ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤Âç²ñ¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç£Ç£±¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡££Ç£±¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤éºÇ¶¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤â£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç³¤ÌîæÆÂÀ¤òÇË¤êÇòÀ±È¯¿Ê¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÁÈ¤¬¡ÖÎáÏÂÆ®º²»°½Æ»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿·À¤ÂåÀï»Î¤òÂ·¤Ã¤Æ·âÇË¤¹¤ëÇÈÍð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£