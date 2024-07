木村拓哉と工藤静香の娘・Koki,とCocomiが19日、インスタグラムを更新。愛犬が天国へ旅立ったことを伝えた。投稿で長女のCocomiは「15歳!長生き偉かったぞー! 木村家に来てくれてありがとう、forever loved ひーじー!天国でおやつ食べまくっちゃえ 寂しいーね」とつづった。次女のKoki,も、「私が9歳の時からずっと一緒。本当に頑張ってくれてありがとう、ひーじー」とつづり、愛犬のヒカルが息を引き取ったことを報告。「Love you forever Going to miss you so much.」と言葉をおくった。2人はあわせて、自身の成長と共に過ごした愛犬との思い出の写真や動画を公開している。引用:「Cocomi」インスタグラム(@cocomi_553_official)、「Koki,」インスタグラム(@koki)