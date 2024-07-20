¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê¶¯¤¤¡×ÃæÃ«½á¿Í¤Ï¤Ê¤¼¶¯¤¤¤Î¤«¡© ¥Ð¥ó¥¿¥àµé±ÑÀï»Î¤¬¸ì¤Ã¤¿²¦¼Ô¤Î¼Á¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¡×
²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÃæÃ«¡£¤½¤Î¿ÞÈ´¤±¤¿¶¯¤µ¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤â¾Î»¿¤¹¤ë¡£(C)Getty Images
¡¡½éËÉ±ÒÀï¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤«¡£À¤³¦Åª¤ÊÀ¼²Á¤ò¹â¤á¤ëÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î20Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤Ï¡¢Æ±µé1°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾×·â¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡ª ÃæÃ«½á¿Í¤Î°µ´¬KO¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡4¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¥Ù¥ë¥È¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç½éËÉ±Ò¤ËÄ©¤àÃæÃ«¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢27ÀïÌµÇÔ¡Ê20KO¡Ë¤ÈÆü¿Ê·îÊâ¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿26ºÐ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä»î¹çÆâÍÆ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤â¹ñÆâ³°¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥é¥Ó¥ª¤ò¡Ö³Ê²¼¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤Ï¶¯¤¯¡¢¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë·ë²Ì¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÃ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÌÔ¼Ô¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé12°Ì¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¡Öº£¡¢¤³¤Î³¬µé¤Ç¤ÏÈà¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¡£¥Ê¥«¥¿¥Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤è¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î·ÐÎò¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¼ê¶¯¤¤Â¸ºß¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤ò¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë31ºÐ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¥ï¥±¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¡Ê°æ¾å¾°Ìï¡áÂç¶¶¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ðÁÃÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¤ò¤É¤¦¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¹ø¤ò¤É¤¦²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤«¡¢¤À¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¸¦µæ¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ´°àú¤¹¤ë¡×
¡¡´ðÁÃÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦»ÑÀª¤òÀä»¿¤¹¤ë¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±¶ÚÆù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬»¨¤Ç¡¢¹ø¤¬²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤Ïµ»½Ñ¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÀµ³ÎÀ¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡£¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Îà¤Þ¤ì¤Ê¤ëºÍÇ½¤ò¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÃÏ£¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤È´¤¯¡£ÃæÃ«¤ÎË°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]