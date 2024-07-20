ÂÀ¹Þ»³¥é¥ó¥É¤Î¥×ー¥ë¡¡±Ä¶È»Ï¤Þ¤ê´¿À¼
½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¼Í¿å»Ô¤ÎÂÀ¹Þ»³¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï20Æü¤Ë¥×ー¥ë¤Î±Ä¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀ¹Þ»³¥é¥ó¥É¤Î¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¡¢Å·µ¤¤Î²óÉü¤È¤È¤â¤ËÑÚ¤ò¤È¤í¤¦¤ÈË¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¼þ¤ª¤è¤½260¥áー¥È¥ë¤ÎÎ®¤ì¤ë¥×ー¥ë¤ä¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ê¤É8¼ïÎà¤Î¥×ー¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¥Óー¥Á¥Üー¥ë¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ö³Ú¤·¤¤ºÇ¹â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë±«¹ß¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ë¤Í¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤Å·µ¤¤ä¡×
ÂÀ¹Þ»³¥é¥ó¥É¤Î¥×ー¥ë¤Ï¡¢8·î25Æü¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£