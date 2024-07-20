Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë·îÌÌÀ¤³¦¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤Þ¤ë¤Ç·î¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬20Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ç20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£·îÌÌ¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢²£Éý23¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÌ¤Íè¤Î·î¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢·î¤«¤é¸«¤¿ÃÏµå¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç·îÌÌ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢·îÌÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï±§ÃèÉþ»Ñ¤Çµ­Ç°»£±Æ¤¬¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢·îÌÌÃµººµ¡¤ä¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÌÏ·¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯±§Ãè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢AI¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ê¤­¤ì¤ë¼Ì¿¿¥Ö¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¡£

Íè¾ì¼Ô¡Ö¤µ¤Ã¤­¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö±§Ãè¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×

¤½¤Î¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«Ê¬¤Î´é¼Ì¿¿¤òAI¤¬²Ã¹©¤·¤Æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂÎ¸³·¿¤ÎËÜ³ÊÆæ²ò¤­¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢9·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£