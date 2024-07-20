¶¯¹ëºùÈþÎÓ¶ì¤·¤á¤¿È¬²¦»ÒËÌ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¡Ö±¿Ì¿¡×¤Î°ìµå¡¡ÂçÊ¿Âó³¤Åê¼ê
¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢À¾ÅìµþÂç²ñ5²óÀï¡¡ºùÈþÎÓ7¡½6È¬²¦»ÒËÌ¡Ë
È¬²¦»ÒËÌ¡½ºùÈþÎÓ¡¡Æó²óÉ½È¬²¦»ÒËÌÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢Âç¿®ÅÄ¤Îµ¾Èô¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤Î±«µÜ¤¬À¸´Ô=2024Ç¯7·î20Æü¸áÁ°10»þ17Ê¬¡¢S¡õD¾¼Åç¡¢ÃæÂ¼±Ñ°ìÏº»£±Æ
¡¡½é¤Î8¶¯¤òÁÀ¤Ã¤¿È¬²¦»ÒËÌ¤Ï¶å²óÎ¢¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ººö¤òµ¡¤Ë1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝºö¤ò¼è¤Ã¤¿¡£6¡Ý6¤Ç1ÅÀ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡£È¬²¦»ÒËÌ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÂçÊ¿Âó³¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¡£Áê¼êÂÇ¼Ô¤¬ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¤Õ¤é¤ê¤È³°Ìî¤ØÈ´¤±¤¿¡£ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢ÂçÊ¿¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡Áê¼ê¤Ï½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à10²ó½Ð¾ì¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤â¤¢¤ë¶¯¹ë¤ÎºùÈþÎÓ¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÏÈ¬²¦»ÒËÌ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³°´ó¤ê¤Îµå¤òÁÀ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆâÅÄ·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ºùÈþÎÓ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÊ¿¤â³°³Ñ¤Î¤¤ï¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÊÑ²½µå¤ò·è¤á¡¢¼·²óÉ½¤ò½ª¤¨6¡½2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºùÈþÎÓ¥Ù¥ó¥Á¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÊ¿¤ÎÅêµå¤Ï¡¢ºùÈþÎÓ¤ÎÄÅÌîÍµ¹¬´ÆÆÄ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£ÄÅÌî´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÉé¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ê³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¿¤â¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼·²óÎ¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢¤ä¤ä»°ÎÝÂ¦¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò½èÍý¤¹¤ëºÝ¡¢²¼È¾¿È¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤º¡¢°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¡£°ìÅÀº¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£3ÆüÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥É¹»¡¢¶Ó¾ë¤È¤Î4²óÀï¤Ç174µå¤òÅê¤²¤¿Èè¤ì¤¬È´¤±¤º¡¢¶å²ó¤âÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ºùÈþÎÓÁê¼ê¤Ë¼«ÀÕÅÀ2¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿ÅÔÎ©¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1¡Á2ÈÖÌÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡£Âç³Ø¤Ç¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ï150¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¡£ÎÞ¤Ï¸«¤»¤º¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£=S¡õD¾¼Åç¡ÊÃæÂ¼±Ñ°ìÏº¡Ë