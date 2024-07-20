Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï20Æü¡¢¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬£³¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¸øÊç¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬£³¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤ÏµÜÂôÇî¹ÔÁ°½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬ÉÔÎÑÌäÂê¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËµÄ°÷¤ò¼­¿¦¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

20Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÏÁíÌ³²ñ¤ò³«¤­¡¢¸øÊç¤Ç¿·¤¿¤Ê»ÙÉôÄ¹¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢7·î23Æü¤«¤é8·î1Æü¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸øÊç¤Î¾ò·ï¤Ï3¶èÆâ¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¤Î»ÙÉô¤«¤é¡Ö¿äÁ¦¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢ °æÎÓ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Ê¤ª¡¢»ä¤¿¤Á¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Î·Ç¤²¤ëÍýÇ°¤ÈÀ¯ºö¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×

¸©Ï¢¤ÏÌÌÀÜ¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÅÞËÜÉô¤Ë¾å¿½¤·¡¢Íè·îÃæ¤Ë¤â¿·»ÙÉôÄ¹¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£