Ãæ¹ñ¡¦½Å·ÄÆ°Êª±à¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ö¹¥´ñ¡×¤¬½Ð»º
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ö¹¥´ñ¡×¤¬½Ð»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢½Å·Ä¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä7·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ½Å·Ä»Ô¤Î½Å·ÄÆ°Êª±à¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¡Ö¹¥´ñ¡Ê¥Ï¥ª¥Á¡¼¡Ë¡×¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æ°Êª±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¥´ñ¤Ï2·î²¼½Ü¤Ë»ÍÀî¾Ê¤ÎÃæ¹ñ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸òÇÛ¤ò½ª¤¨¡¢6·î28Æü¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó1Æ¬¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£½Ð»º»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï185¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÀÊÌ¤Ï»ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥ó¥À¤Ï½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ÂÎ½Å¤Ï772¥°¥é¥à¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ö¹¥´ñ¡×¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢½Å·Ä¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¹¥´ñ¤Ï2013Ç¯8·î23Æü¤Ë½Å·ÄÆ°Êª±à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢½Ð»º¤Ïº£²ó¤Ç2²óÌÜ¡£21Ç¯9·î13Æü¤Ë»ó¤Î¡Ö´ñÄÁ¡Ê¥Á¡¼¥¸¥§¥ó¡Ë¡×¤ÈÍº¤Î¡Ö´ñÊõ¡Ê¥Á¡¼¥Ð¥ª¡Ë¡×¤ÎÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼þÊ¸¾×¡Ë