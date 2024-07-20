Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¡¡²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ë
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBANDAI SPIRITS¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÂç¿Í¸þ¤±"¤Ê¤ê¤¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à"¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥ì¥×¥ê¥« ¥¢¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2024Ç¯7·î12Æü¡Á10·î14Æü¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¹Ô¤¦¡£È¯Á÷¤Ï25Ç¯2·î¤ÎÍ½Äê¡£
»ÈÍÑ»þ¤Î²»À¼¤ä²ø½Ã¤ÎÌÄ¤À¼¡¢BGM¤Ê¤É¼ýÏ¿
¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤ÎÆ¬Éô¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿Éð´ï¡¢±§Ãè¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤¬¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥ì¥×¥ê¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£¥»¥Ö¥ó¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¤â¤È¤ËÁ´Ä¹Ìó40¥»¥ó¥Á¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÊ¬³ä¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ³°´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÂ¤·Á¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÌÌ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹¤Ë¤è¤êºÆ¸½²ÄÇ½¤À¡£¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÀìÍÑÂæºÂ¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼»ÈÍÑ»þ¤Îµ»²»À¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²»À¼¤äBGM¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÁàºî¤Çµ»¤Î¹¶·â²»¤ä¸ú²Ì²»¤¬ÌÄ¤ë²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ç¡¢¼ê»ý¤ÁÉð´ï¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¸ú²Ì²»¡¢¿¶Æ°¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¤Ï·àÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¹¶·â¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
ÀïÆ®¤Ë¥¢¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å¨¤Î²ø½Ã¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¼ýÏ¿¡£¹¶·â¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËÌÄ¤é¤»¤ÐÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BGM¤ÏÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥óBGM ¡ÊM7-2¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤Î²Î¥Ñ¡¼¥ÈII¡×¤Î2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£BGM¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤òÁàºî¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤è¤êË×Æþ¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï1Ëü1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£