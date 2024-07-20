¡ÖÌá¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¥«¥Ö¥¹3AÂàÃÄ¤Î¸µDeNA¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æµå³¦OB¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÖµåÃÄÌ¾¡×¤È¤Ï
»°±º´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëDeNA¤ò¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡¸µDeNA¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤¬7·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Ö¥¹»±²¼3A¡¦¥¢¥¤¥ª¥ï¥«¥Ö¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥ª¥ï¥«¥Ö¥¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°HP¤Ç¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê²ò¸Û¡Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï3A¤Ç31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢5¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦86¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁèÃ¥Àï¡Û¹âÌÚË¡Ö£¹£¹%ÆüËÜÉüµ¢¤Ê¤é¡»¡»¤À¤è¡×¸µDeNA¤Î¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤¬¥«¥Ö¥¹¤òÂàÃÄ¡ªËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬½ÐÍè¤ë¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁèÃ¥Àï¡ª
¡¡¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Ïº£²ó¤Î»öÂÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥ª¥×¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô»È¤·¥«¥Ö¥¹¤«¤éÂàÃÄ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï·ÀÌó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¤Ç¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤éÂàÃÄ¤òÁª¤ó¤À¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Ï17Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡¢Æ±Ç¯ÅÓÃæ¤ËDeNA¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È7Ç¯Ï¢Â³40»î¹çÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£NPBÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï395»î¹ç¤Ç22¾¡23ÇÔ5¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦17¡£»³ºê¹¯¹¸¤Ë½¬¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÃË¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤À¤±¡×¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿»Æ©¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¤ÏDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö²£ÉÍ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Èü¥¥é¥Ö¥³¡¼¥ëü¥¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·Îõ¤µ¤òÁý¤¹¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÁè¤¤¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜµå³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Êµß±çº¸ÏÓ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤È¤â¤¤¤¨¡¢7·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÊä¶¯´ü¸Â¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï7·î19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÁèÃ¥Àï¡Û¹âÌÚË¡Ö99¡óÆüËÜÉüµ¢¤Ê¤é¡»¡»¤À¤è¡×¸µDeNA¤Î¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤¬¥«¥Ö¥¹¤òÂàÃÄ¡ªËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬½ÐÍè¤ë¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁèÃ¥Àï¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¹âÌÚ»á¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¤Ç½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÆüËÜµå³¦¤Ë¡ËÌá¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢DeNA¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°ì»þµð¿ÍÆþ¤êÇ»¸ü¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ëº¸ÏÓ¤¬¡Ö¤Ê¤¼¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯¸À¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡É¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º°¦¡É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿È¯¸À¤Î·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢²¾¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÁãÉüµ¢¤¬Ç»¸ü¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸½ºßº®¥»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Îµß±ç¿Ø¤Îº¸ÏÓ¤Ç¤ÏºäËÜÍµºÈ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÉÛ¿Ø¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â¾µåÃÄ¤â»²Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸õÊä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³ÚÅ·¡¢ºå¿ÀµåÃÄ¤ò¤¢¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¿¥Õ¤À¤«¤é¡¢º¸±¦¡Ê¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥¿¥Õ¥Í¥¹º¸ÏÓ¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Êä¶¯´ü¸ÂÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]