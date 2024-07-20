¡Ú¤¨¤Á¤¼¤óÅ´Æ»¡Û¥Ý¥±¥â¥ó¥¥ã¥é¡Ö¥«¥¤¥ê¥å¡¼¡×¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤È¡¢Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬7·î21Æü¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹
Ê¡°æ¸©¤Î¤¨¤Á¤¼¤óÅ´Æ»¤Ç¡¢2024Ç¯7·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥¤¥ê¥å¡¼¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡Ö¥«¥¤¥ê¥å¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ¤Î³¹¤ò´Ñ¸÷¤·¤Ê¤¬¤éÆæ¤ò²ò¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³·¿¤Î¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ê¡°æ¸©¤Ç¤Ï¿·¼ï¤Î¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÌ¾¤Ë¤ÏÎµ¤¬¤Ä¤¯¾ì½ê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦»°Âç¶²ÎµÇîÊª´Û¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Ê¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îµ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥«¥¤¥ê¥å¡¼¤ÏÊ¡°æ¸©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡£µîÇ¯¡Ö¤Õ¤¯¤¤±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ë¤âÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊ¡°æ¸©¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥í¡¼¥«¥ëActs¡×¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥¤¥ê¥å¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¾¡»³±ÊÊ¿»ûÀþ¡¦»°¹ñ°²¸¶Àþ¤ÎÎ¾Àþ¤Ç±¿¹Ô¡£8·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î±¿¹ÔÍ½Äê¤Ï¡¢¤¨¤Á¤¼¤óÅ´Æ»¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥¤¥ê¥å¡¼¤ÈÆæ²ò¤¯¥Õ¥¯¥¤¥¿¥Ó¤µ¤¢¡¢¥«¥¤¥ê¥å¡¼¤È¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡©¡×¤Ï¡¢¤¨¤Á¤¼¤óÅ´Æ»¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤·¤Ê¤¬¤éÆæ¤ò²ò¤¡¢¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¯ÂÎ¸³·¿¤ÎÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¯¤¤±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥«¥¤¥ê¥å¡¼¤È°ì½ï¤ËÆæ¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÊ¡°æ¤ÎÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Ææ²ò¤´ë²è¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¤¥ê¥å¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ø¤Î¾è¼Ö¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥¹゙¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£