30ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ç°ìÌÌ²«¿§¤Ë¡¡ÆÊÌÚ¡¦ÌîÌÚÄ®¡È²Æ¤ÎÀä·Ê¡É
¡¡ÆÊÌÚ¸©ÌîÌÚÄ®¤Ç¤Ï¡¢30ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î²Ö¤¬¸«º¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîÌÚÄ®¤ÏÄ®¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤ò´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ª¤è¤½30Ç¯Á°¤«¤éËèÇ¯¡Ö¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½4¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÈª¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤ä¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¡×¤Ê¤É8¼ïÎà¡¢30ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î²Ö¤¬ºé¤¡¢¸«À²¤é¤·Âæ¤«¤é¤Ï°ìÌÌ²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¤«¤éÍè¤¿²ÈÂ²
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ²¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤²¿½½ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö½ë¤¤¤±¤É¤¹¤´¤¤Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîÌÚÄ®¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½3Ëü¿Í¤Î¿Í½Ð¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë½ªÎ»¸å¤â¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î²Ö¤Ïº£·î28Æü¤´¤í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌîÌÚÄ®¤ÏÄ®¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤ò´Ñ¸÷¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ª¤è¤½30Ç¯Á°¤«¤éËèÇ¯¡Ö¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½4¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÈª¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤ä¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¡×¤Ê¤É8¼ïÎà¡¢30ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î²Ö¤¬ºé¤¡¢¸«À²¤é¤·Âæ¤«¤é¤Ï°ìÌÌ²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¤«¤éÍè¤¿²ÈÂ²
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ²¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤²¿½½ËüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö½ë¤¤¤±¤É¤¹¤´¤¤Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîÌÚÄ®¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½3Ëü¿Í¤Î¿Í½Ð¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë½ªÎ»¸å¤â¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î²Ö¤Ïº£·î28Æü¤´¤í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£