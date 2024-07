ロキシー・ミュージックは、2022年にデビュー50周年を祝い、11年ぶりにツアーを開催したが、フィル・マンザネラ(G)いわく、それが最後で、もうライヴ・パフォーマンスはしないだろうという。マンザネラは、50周年記念ツアーは別れを告げるのに「相応しかった」と、『Ultimate Classic Rock』に語った。「あのツアーのアルバムをリリースするかもしれない。僕は、僕らはもうライヴはやらないと思う。あれで終わりだったと思う」

