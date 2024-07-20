¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¾×·â¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÆ¬¤ä¼ó¤¬°ú¤¤Á¤®¤é¤ì¡Ä¡×520¿Í»àË´¤Î¡ÈÀ¨»´¤ÊÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¡ÉÀ¸Â¸¼Ô4¿Í¤¬´ñÀ×Åª¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡Ò¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î°äÂÎ¤Ï¼êÂ¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ¬³¸¹ü¤¬ÄÙ¤ì¡Ä¡×520¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡ÈºÇ°¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¡É¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Ìó40Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õ»Ë¾åºÇ°¤Î»ö¸Î¡ÖÆü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡×¡£1985Ç¯8·î12Æü¸á¸å6»þ56Ê¬²á¤®¡¢Æü¹Ò123ÊØ¤Ï¾èµÒ¾è°÷524¿Í¤ò¾è¤»¡¢·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Î¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡£520¿Í¤¬»àË´¤·¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷À4¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿Í´Ö¤ÎÆ¬¤ä¼ó¤¬°ú¤¤Á¤®¤é¤ì¡Ä¡×520¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡ÈÀ¨»´¤ÊÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¡É¤ÎÄÆÍî¸½¾ì¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡ÄÆÍî»ö¸ÎÅö»þ¡¢Æü¹Ò¤Îµ»½ÑÃ´Åö¤Î¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾ÈøË§Ïº»á¤À¡£¾¾Èø»á¤Ï»ö¸Î¸¶°ø¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ëÂè1¿Í¼Ô¤Ç¡¢ÄÆÍî»ö¸Î¸å¡¢·²ÇÏ¸©·Ù¤Î¸·¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ýÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê·ë²Ì¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¡£
¡¡¾¾Èø»á¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©·Ù¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÆâÍÆ¤ä¤½¤Î¼ÂÂÖ¡¢ÄÆÍî»ö¸Î¤Î´Ø·¸»ñÎÁ¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÌÚÂ¼ÎÉ°ì»á¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼»á¤¬¡¢¾¾Èø»á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢»ö¸Î¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤¿½ñÀÒ¡ØÆü¹Ò¡¦¾¾Èø¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÝÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Î²Ã³²¼Ô¤Ê¤Î¤«¡Ý¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡£À¸Â¸¼Ô¤Î4¿Í¤Ï¡¢»ö¸Î¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿ JAL ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼çÍã¤¬ÄË¡¹¤·¤¤¡á1985Ç¯8·î13Æü¡¢·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Î¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦»º·Ð¿·Ê¹¡Ë
¢¡¢¡¢¡
À¸Â¸¼Ô¤ÎÍî¹ç¤µ¤ó¤È¿¦°÷¤È¤Î¡Ö1Ìä1Åú¡×
¡¡8·î16Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢Æü¹Ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥Ñ¡¼¥µ¡¼¤ÎÍî¹çÍ³Èþ¡ÊÀ¸Â¸¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Íî¹çËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆþ±¡Àè¤ÎÂ¿ÌîÁí¹çÉÂ±¡¡Ê¸½¡¦¸øÎ©Æ£²¬Áí¹çÉÂ±¡¡Ë¤Î¿¦°÷¤¬¼ÁÌä¤·¤Æ¤½¤ì¤ËÍî¹ç¤¬²óÅú¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Íî¹ç¤È¿¦°÷¤È¤Î¡Ö1Ìä1Åú¡×¤ÎÏ¿²»ÆâÍÆ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¼ç¤Ê¤â¤Î¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¤ÎÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öµ¤Ê¬¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¹ø¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¡×
¡½¡½°Û¾ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ëµ¡Æâ¤ÇÀä¶«¤äÈáÌÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥¥ã¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡½¡½µÞ¹ß²¼¤Î¤È¤¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ê²ÙÊª¤¬¿á¤Èô¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¾×ÆÍËÉ»ß»ÑÀª¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÆ¬¤òÎ¾¤Ò¤¶¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¾õ¶·¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÄÆÍî¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö½õ¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Ê¤¼½õ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½ÄÆÍî¸å¡¢Ì²¤ê¹þ¤à¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤Ëº½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÆ°¤«¤¹¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Î¥É¤¬¤«¤ï¤¤¤Æ¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î²»¤¬¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÍâÄ«¡¢µßµÞÂâ°÷¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¡ØÂç¾æÉ×¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¶«¤ó¤Ç²¼¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ÂÎ¤¬ÄË¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÎå¤Þ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë·ì¤òÅÇ¤¤¤¿¡×Éã¡¦Êì¡¦Ëå¤ò¼º¤Ã¤¿12ºÐ¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤Î¾Ú¸À
¡¡¤µ¤é¤Ë»ö¸Î¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Î8·î19Æü¤Ë¤Ï4¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¡¢12ºÐ¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÀî¾å·Ä»Ò¡áÅçº¬¸©ÈöÀî·´Âç¼ÒÄ®¡Ê¸½¡¦½Ð±À»Ô¡Ë¡á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆþ±¡Àè¤Î¹ñÎ©¹âºêÉÂ±¡¡Ê¸½¡¦¹âºêÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î´Ç¸îÉØÄ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Íî¹çÍ³Èþ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È°ã¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬ÉÂ¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ±ÇÁü¤ò»£¤Ã¤¿¡£Àî¾å¤ÏÀ¸Â¸¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¾É¾õ¤¬°ìÈÖ·Ú¤¯¡¢»þÀÞ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº¸Á°ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤·¡¢±¦Á°ÏÓ¤Î¶ÚÆù¤âÀÚÃÇ¤·¤Æ¿À·Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ë¤ÏÄË¡¹¤·¤¯Åº¤¨ÈÄ¤¬¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àî¾å¤ÎºÂÀÊ¤Ïµ¡ÂÎºÇ¸åÉô¤Î60D¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¡Ê41¡Ë¤ÈÊì¡Ê39¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎËå¤Îºé»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ê7¡Ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«Éñ¤¤¤Î¿ÆÎà¤Ë¡ÖÄÆÍîÄ¾¸å¤ÏÉã¤Èºé»Ò¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºé»Ò¤Ë¡Øµ¢¤Ã¤¿¤é»ä¤È·»¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î4¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤½¤¦¤Í¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë·ì¤òÅÇ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¹¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Ð¥ê¥Ã¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¡×
¡½¡½¡Ö¥Ð¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤¿¤È¤¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¤Ê¤«¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¡©
¡Öº¸¸å¤í¤ÎÊÉ¡¢¾å¤ÎÅ·°æ¤ÎÊý¤¬¡Ø¥Ð¥ê¥Ã¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÇò¤¤±ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Á°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡½¡½¤½¤Î¤È¤²¿¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©
¡Ö¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½Íî¤Á¤ÆºÇ½é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡Ö¿¿¤Ã°Å¤Ç²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Ëå¤Îºé»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Öºé»Ò¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤éÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¡©
¡ÖÌÚ¤È¤«ÂÀÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Í¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡×
¡½¡½¤Û¤«¤Ë²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡ÖÎÙ¤Ë²¿¤«¥¿¥ª¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¸¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤Î¡×
¡½¡½½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¢¤È¤«¡×
¡½¡½¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¤Ä¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡Ö½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Í¡£Ëå¤Îºé»Ò¤¬¥Ù¥ë¥È¤ÇÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤¿¤«¤é¡ØÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥ÞÌ²¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡£»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¡×
¡¡Íî¹çÍ³Èþ¡¢Àî¾å·Ä»Ò¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ¹½÷¤È¤È¤â¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿34ºÐ¤Î¼çÉØ¡¢µÈºêÇî»Ò¡ÊÊ¼¸Ë¸©°²²°»Ô¡Ë¤Ï8·î21Æü¸á¸å¡¢»ö¸Î¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Â·»¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÏ¿²»¥Æ¡¼¥×¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£µÈºê¤ÏÉ×¡Ê38¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê9¡Ë¡¢Ä¹½÷¤ÎÈþµª»Ò¡Ê8¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê6¡Ë¤Î4¿Í¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÅìµþ¤Î¼Â²È¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢É×¡¢Ä¹ÃË¡¢¼¡½÷¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ºÂÀÊ¤Ï54F¤Ç¡¢Èþµª»Ò¤¬54D¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Îµ¡Æâ¤ÇÉ×¤¬¡Ö´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÄÆÍî¸å¤ËÈþµª»Ò¤Ë¡Ö¥Þ¥ÞÌ²¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡£»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¿ÆÎà¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÈºêÇî»Ò¤ÏÂ¿ÌîÁí¹çÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿¸å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ï¿²»¥Æ¡¼¥×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
µÈºê¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢ÄÆÍîÁ°¸å¤ÎÍÍ»Ò
¡½¡½µ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡Ö»ä¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤¦²»¤ÈÆ±»þ¤ËÇò¤Ã¤Ý¤¤±ì¤È»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¡½¡½¾èµÒ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡Ö»ÀÁÇ¤òµÛ¤¦¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤Î¡Ë¿ô¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²æÀè¤Ë¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡½¡½»Ò¶¡¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡Ö¤æ¤«¤ê¡Ê¼¡½÷¡¢»àË´¡Ë¤Ïµ¤Ê¬¤¬°¤¯¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¢¤²¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥´¥ßÂÞ¤ò¤¢¤Æ¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤â¤É¤·¤Æ¿¿¤ÃÀÄ¤Çµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
¡½¡½ÄÆÍî¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡©
¡Ö²ó¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£·Ê¿§¤¬¼¡¡¹¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½¼Ë§¡ÊÄ¹ÃË¡¢»àË´¡Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ø»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤í¡£¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡½¡½ÄÆÍî¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡Ö²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤ÆÍî¤Á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬·ë¹½Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¼ªÌÄ¤ê¤¬¤·¤Æ¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¡Æâ¤Ç¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤¬¤·¤¿¡×
¡½¡½µ¡Æâ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡©
¡Ö¡ØµßÌ¿Æ¹°á¤ò¤·¤ÆÆ¬¤òÎ¾Â¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ù¤ÈÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èþµª¡ÊÄ¹½÷¤ÎÈþµª»Ò¡¢À¸Â¸¡Ë¤ÏµßÌ¿Æ¹°á¤òÃå¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½ÄÆÍî¤Î¤È¤¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤¿¤«¡©
¡ÖÀäÂÐ¤ËÌµ»ö¤ËÃå¤¯¤È»×¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ»þÃå¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¤¤¿¡×
¡½¡½Íî¤Á¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡ÖÈþµª¤ÎÀ¼¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤âÌ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´ã¶À¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¤¤¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Þ¤¹¡×
4Ì¾¤È¤âÄÆÍî·ãÆÍ»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶¯ÅÙ¤Î¾×·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡°Ê¾å¤¬À¸Â¸¼Ô4¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ç¤¢¤ë¡£·×524¿Í¡Ê¾èµÒ509¿Í¡¢¾è°÷15¿Í¡ËÃæ¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«¤³¤Î4¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£0.76¡ó¤ÎÀ¸Â¸³ÎÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é2Ç¯¸å¤Î1987Ç¯6·î19Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿±¿Í¢¾Ê¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¸Â¸¼Ô¤Î¼õ½ý¤Î¾õ¶·¡×¤Î¹àÌÜ¡Ê24¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÀ¸Â¸¼Ô¤Ï¾èµÒ4Ì¾¡ÊÁ´°÷½÷À¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¡ÂÎ¸åÉô¤ÎºÂÀÊÎóÈÖ¹æ54¤«¤é60¡¢º¸Â¦µÚ¤ÓÃæ±ûÉô¤ÎºÂÀÊ¤ËÃåÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ó
¡¡Æü¹Ò123ÊØ¡ÊJA8119¹æµ¡¡Ë¤ÏºÇ½é¤Ë1ËÜ¥«¥é¥Þ¥Ä¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÈU»ú¹Â¡ÊÆ±¡Ë¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æµ¡ÂÎ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿âÄ¾ÈøÍã¤ä¿åÊ¿ÈøÍã¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢µ¡¼ó¤È±¦¼çÍã¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Çµ¡¼ó¤«¤é»³È©¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡£µ¡ÂÎ¸åÉô¤ÏÄÆÍî¤Î¾×·â¤ÇÊ¬Î¥¤·¡¢¥¹¥²¥ÎÂôÂè3»ÙÎ®Â¦¤Î¼ÐÌÌ¤ò³ê¤êÍî¤Á¤¿¡£
¡Ò4Ì¾¤È¤âÄÆÍî·ãÆÍ»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶¯ÅÙ¤Î¾×·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉô°Ì¤ÎÁê°ã¤Ï¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¹üÀÞ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¼£2²Õ·î¤«¤é6²Õ·î¤Î½Å½ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ó
4Ì¾¤Ï¤Ê¤¼½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡4¿Í¤¬´ñÀ×Åª¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¡Ö¾èµÒ¡¦¾èÁÈ°÷¤Î»à½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀÏ¡×¤Î¹àÌÜ¡Ê121¡Á122¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ò4Ì¾¤È¤â¸åÉôÆ¹ÂÎ¤Î¸åÊý¤ËÃåºÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô10GÄøÅÙ¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾×ÆÍ»þ¤ÎÃåºÂ»ÑÀª¡¢¥Ù¥ë¥È¤ÎÄù¤áÊý¡¢ºÂÀÊ¤ÎÂ»²õ¡¢¿ÍÂÎ¤ËÀÜ¤·¤¿¼þ°Ï¤ÎÊªÂÎ¤Î¾õ¶·Åù¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¾²¡¢ºÂÀÊ¡¢¥®¥ã¥ì¥¤Åù¤ÎÆ¹ÂÎÆâÉô¤ÎÈô»¶Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤È¤¤¤¦ºÒ³²¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ñÀ×Åª¤ËÀ¸´Ô¤·ÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Â¸¼Ô¤µ¤¨ÂÎ½Å¤Î¿ô10ÇÜ¤Ç°µÇ÷¤µ¤ì¤¿
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¹Ò¶õµ¡¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë¤È¤¡¢µ¡¼ó¤«¤é»³¤Ê¤É¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈøÉô¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¤«¤Ê¤ÉÄÆÍî»þ¤Îµ¡ÂÎ¤Î»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅë¾è¼Ô¤Î¼õ¤±¤ë¾×·â¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»³¤ÎÌÚ¡¹¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾×·â¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç½õ¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤â²áµî¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¿ô10GÄøÅÙ¤Î¾×·â¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎG¤È¤Ï¾×·â²ÃÂ®ÅÙ¡Ê¾×ÆÍ»þ¤Ë²Ã¤ï¤ëÎÏ¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£G¤¬²Ã¤ï¤ëÊý¸þ¤Ë¤ÏÁ°Êý¡¢²¼Êý¡¢Â¦Êý¡¢¾åÊý¤È¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç²¼¹ß¤¹¤ë¤È¤¤ËÂÎ¤¬Éâ¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹G¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±¤¸G¤Ç¤â¤½¤Î·ÑÂ³»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾×·âÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿ô10G¤Î¾×·â¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¾å¤Î½ÅÎÏ¤¬1G¤À¤«¤é¤³¤ì¤Î¿ô10ÇÜ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤Î¿ô10ÇÜ¤â¤Î½ÅÀÐ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë°µÇ÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Î¹µÒµ¡¤ÎÎ¥Î¦»þ¤ÎG¤Ï1.2G¤Û¤É¤Ç¾®¤µ¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤¬»º·Ð¿·Ê¹µ¼Ô»þÂå¤ËËÉ±ÒÄ£¡ÊÅö»þ¡Ëµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥×¥í¥Ú¥éÎý½¬µ¡T3¡Ê½ÄÎóÊ£ºÂ¤ÎÃ±È¯¥ì¥·¥×¥íµ¡¡¢ÉÙ»Î½Å¹©À½¡Ë¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥ë¡¼¥×¡Ê±ß¤òÉÁ¤¯ÃèÊÖ¤ê¡ËÈô¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¡¢3G¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¡£°ì½Ö¤À¤¬¡¢3G¤Ç¤âÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¿ô10G¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤«¤Ê¤ê¤Î¾×·âÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢T3¤ÎÁà½Ä¤Ï¶µ´±¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö6 Èô¹Ôµ¡¤ÎÌ´¡×¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥·¥×¥í¤È¤Ï¥ì¥·¥×¥í¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥ì¥·¥×¥íµ¡¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ó¤Î±ýÉü±¿Æ°¤ò²óÅ¾±¿Æ°¤ËÊÑ¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ú¥é¤ò²ó¤·¤Æ¿äÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£
Â¨»à¤·¤¿¾èµÒ¾è°÷
¡¡»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÁ°ÉôÆ¹ÂÎ¤ÏÄÆÍî»þ¤Ë¸¶·¿¤ò¤È¤É¤á¤Ê¤¤¤Þ¤ÇÂçÇË¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¾èµÒ¾è°÷¤Ï¿ô100G¤â¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¨»à¤·¤¿¡£¸åÉôÆ¹ÂÎ¤ÎÁ°ÊýºÂÀÊ¤ÎÅë¾è¼Ô¤â100G¤òÄ¶¤¹¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢Â¨»à¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¿ô100G¤ä100G¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÏÆ¬¤ä¼ó¡¢Æ¹ÂÎ¡¢¼êÂ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë°ú¤¤Á¤®¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¾×·âÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂ¨»à¸å¤Ë¾Æ¤±¤ÆÃº²½¤·¤¿°äÂÎ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊÌÚÂ¼ ÎÉ°ì¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë