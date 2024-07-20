¡ÖÌÀÆü¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¡×¡¡Åçº¬Ãæ±û¤Î¥é¥¹¥È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÃÏÊýÂç²ñ¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢³Æµå¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÅçº¬Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Åçº¬Ãæ±û¤Ç¤¹¡£
¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Åçº¬Âç²ñ3²óÀï¡¡ÉÍÅÄ3¡½1Åçº¬Ãæ±û¡Ë
¡¡ÏÂÅÄÍÀ»Ê¡Ê¤¿¤«¤·¡Ë´ÆÆÄ¡ÊÅçº¬Ãæ±û¡Ë¡¡Éé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ó¡£
¡¡³«ËëÀï¤«¤é3»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òºÇ¸å¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤Ë´¶¼Õ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£5·î¡¢6·î¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤È3Ç¯À¸¤é¤·¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡¡Ê¼ºÅÀ¤Ï¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó1ËÜ¤Î3ÅÀ¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬Ìîµå¤À¤·¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·è¤·¤Æ¤ª¤Þ¤¨¤é¤¬Áê¼ê¹»¤ËÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï²¶¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ÎÀÕÇ¤¡£¤ª¤Þ¤¨¤é¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¡£²¼¤ò¸þ¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢Éé¤±¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¶èÀÚ¤ê¤¬°ì¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£º£Æü¤Ï¤È¤³¤È¤ó²ù¤ä¤ó¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Ï·¯¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¤¤¤À¸¤ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÀÐÀîÏÂÉ§¡Ë