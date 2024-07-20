¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¡×¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë¤¬²ÈÄí»ö¾ð¤Ç²¬»³¤È·ÀÌó²ò½ü¡ª¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤âÂàÃÄ¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï20Æü¡¢FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë(31)¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2017Ç¯²Æ¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Æþ¤ê¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë¡£2022Ç¯¤Î»¥ËÚÂàÃÄ¸å¤Ï¥·¥ã¥Ú¥³¥¨¥ó¥»Æþ¤ê¤ÇÊì¹ñÉüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é²¬»³¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¾¸Å²°»þÂå¤Î2017Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëJ2¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20ÆüÉÕ¤±¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢ÂàÃÄ¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤òÍýÍ³¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È¡¢ÅÓÃæÂàÃÄ¤È¤Ê¤ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¾Ç¯Í¾¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë²¬»³¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ø²æ¤Ç2ÅÙ¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤»î¹ç½Ð¾ì¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤»Ù¤¨¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¿¹°æÍª»á¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë¤ÎÂàÃÄ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ó¥¨¥ëÁª¼ê¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢¤«¤Äº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤¬È¯À¸¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤Þ¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ö¤Î½ÅÍ×À¤Ë´Õ¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂç¤¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Ãæ¡¢À¿¼Â¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈà¤Î·èÃÇ¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë¤Ï21Æü¤ÎÎý½¬½ªÎ»¸å¡¢À¯ÅÄ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ËÍè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Æ°§»¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤Î¥³¥ó¥Ù¥Ã¥¯¥¹²¬»³¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ç°§»¢¤ò¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2017Ç¯²Æ¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Æþ¤ê¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë¡£2022Ç¯¤Î»¥ËÚÂàÃÄ¸å¤Ï¥·¥ã¥Ú¥³¥¨¥ó¥»Æþ¤ê¤ÇÊì¹ñÉüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é²¬»³¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¾¸Å²°»þÂå¤Î2017Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëJ2¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20ÆüÉÕ¤±¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢ÂàÃÄ¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¾Ç¯Í¾¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë²¬»³¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ø²æ¤Ç2ÅÙ¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤»î¹ç½Ð¾ì¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤»Ù¤¨¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¿¹°æÍª»á¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë¤ÎÂàÃÄ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ó¥¨¥ëÁª¼ê¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢¤«¤Äº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤¬È¯À¸¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤Þ¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ö¤Î½ÅÍ×À¤Ë´Õ¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂç¤¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Ãæ¡¢À¿¼Â¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈà¤Î·èÃÇ¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥Ó¥¨¥ë¤Ï21Æü¤ÎÎý½¬½ªÎ»¸å¡¢À¯ÅÄ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ËÍè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Æ°§»¢¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤Î¥³¥ó¥Ù¥Ã¥¯¥¹²¬»³¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ç°§»¢¤ò¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£