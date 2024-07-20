´ßÇî¹¬»á¡¡à¸µ´±Î½áºØÆ£Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë¡ÖÌò¿Í¤¬¤è¤¯¤ä¤ë°¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¡Ö¤â¤é¤¤Êª´·¤ì¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê´±Î½¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î´ßÇî¹¬»á¤¬£²£°Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¤ª¤Í¤À¤ê¤Îµ¿ÏÇ¤ò¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡¢¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿£·¤Ä¤Îµ¿ÏÇ¤ò¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£³·î¤Ë»ö¼ÂÌµº¬¤ÈÈ¿ÏÀ¡££µ·î¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¸©Ì±¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¡ÖÄä¿¦£³¤«·î¤Î½èÊ¬¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤Ïº£·î£·Æü¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¤Ï¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÇÁ°¸©Ì±¶ÉÄ¹¤¬»Ä¤·¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ÈÄÄ½Ò½ñ¤¬Ä´ºº»ñÎÁ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ß»á¤Ï¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ»öËÜ¿Í¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¸øÌ³°÷¼º³Ê¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ØÃÎ»ö¼º³Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¸µÁíÌ³´±Î½¤À¤¬¡¢´ß»á¤Ï¡ÖÌò¿Í¤¬¤è¤¯¤ä¤ë°¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²â¤¬´Ø¤ÎÌò¿Í¤Ã¤Æ¡¢àÀÜÂÔ´·¤ìáà¤â¤é¤¤Êª´·¤ìá¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤â¤é¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ÙÅª¤Ê´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ëÃÏ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤¬°µÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸©¤ÎÃÎ»ö¤¬»ÔÄ®Â¼¤ÎÂ¦¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢ÅöÁ³Í½»»¤òº¹ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
à¤ª¤Í¤À¤êá¤Ï¸©»ºÉÊ¤Î£Ð£Ò¤Î¤¿¤á¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ß»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸À¤¤Ìõ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¸©ÃÎ»ö¤è¤ê¤â·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¸ú²Ì¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì¸Ä¸À¤¦¤È¡¢²â¤¬´Ø¤ÎÂÎ¼Á¤Ç¤ß¤ó¤ÊÌµ°ÕÌ£¤ËÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ëµì¼«¼£¾Ê¤ÎÊý¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼ÂºÝ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¯¤ÈÁê¼ê¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆâËë¤ò¸ì¤ê·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡