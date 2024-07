Negiccoが、2018年7月にリリースした『MY COLOR』以来約6年ぶりとなる5枚目のオリジナルフルアルバム『What A Wonderful World』をリリースすることを発表した。このアルバムは、シングル曲「I LOVE YOUR LOVE」「午前0時のシンパシー」、配信限定曲「私をネギーに連れてってII」を収録。ほか楽曲の作家陣にはNao☆ソロ曲で「悠久の星」を提供したNagakumo、Negiccoへ初楽曲提供となるノンブラリ、阿佐ヶ谷ロマンティクス、辻林美穂などが参加。そして、アルバムに収録される「あなたとNegi With You!」は、7月27日(土)に7inchで一部店舗&オンライン限定リリースされることが発表されている。さらに今作収録の「Walk With」のMVもNegiccoオフィシャルYouTubeにて公開された。

Negiccoメンバー3人それぞれのパーソナルな時間を経過してリリースされるこのアルバムは、ゆるやかながらも今後の活動に期待できる作品となっている。<リリース情報>Negicco『What A Wonderful World』発売日:2024年8月14日(水)価格:\2530(税抜価格 \2300)=収録内容=1.「まるばつさんかくしかくとわたし」 作詞・作曲 山本きゅーり(ノンブラリ) 編曲 ノンブラリ2.「I LOVE YOUR LOVE」作詞・作曲 西寺郷太(NONA REEVES) 編曲 西寺郷太&奥田健介(NONA REEVES)3.「眩しくて可愛い!」 作詞・作曲 オオニシレイジ(Nagakumo) 編曲 Nagakumo4.「私をネギーに連れてってII」 作詞・作曲・編曲 connie5.「午前0時のシンパシー」 作詞 一十三十一 作曲 一十三十一、PARKGOLF 編曲 PARKGOLF6.「終わらないGood Times」 作詞・作曲・編曲 connie7.「ポーカーフェイス」作詞 Tomoya Kishi(阿佐ヶ谷ロマンティクス)作曲 Satoshi Hori、Tomoya Kishi(阿佐ヶ谷ロマンティクス) 編曲 阿佐ヶ谷ロマンティクス8.「Walk With」 作詞・作曲・編曲 辻林美穂9.「あなたとNegi With You!」 作詞・作曲 connie 編曲 sugarbeans10.「あなたとNegi With You!(reprise)」 作曲・編曲 connie