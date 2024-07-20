ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿4¶¯¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤â¤¿¤é¤·¤¿2ÂÇÀÊ¡¡ÀìÂç·§ËÜ¤ÎºäËÜ¼ç¾
¡¡¡Ê20Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢·§ËÜÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¢·§ËÜ¹ñÉÜ7¡½6ÀìÂç·§ËÜ¡Ë
¡¡Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÀìÂç·§ËÜ¤ÎºäËÜµ©°Î¼ç¾=2024Ç¯7·î20Æü¡¢¥ê¥Ö¥ï¡¼¥¯Æ£ºêÂæ
¡¡¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¡×¡£6ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²óÉ½¡¢ÀìÂç·§ËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏµõÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿´¤«¤é¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¹¶·â¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½àÍ¥¾¡¤·¤¿½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤â¡¢º£Âç²ñ3²óÀï¤Ç¤âÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤ò¸åÈ¾¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸å¤í¤Ë¤ÏÎÉ¤¤ÂÇ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â½ÐÎÝ¤·¤è¤¦¡×¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎºäËÜµ©°Î¡Ê¤±¤¤¡Ë¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é3²ó¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤Ã¤ÆÇ´¤ê¡¢»Íµå¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤ÇÂ³¤¡¢¤Þ¤º¤Ï3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¶å²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¡£ÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Ä¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤Æ3µåÌÜ¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Á°¤ËÍî¤Á¤¿¡£ºäËÜ¼ç¾¤¿¤Á¤¬¹¤²¤¿¹¥µ¡¤ò¡¢¸åÂ³¤ÎÂÇ¼Ô¤¬Å¬»þÂÇ¤ÇÀ¸¤«¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£ÆÀ°Õ¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÌÜÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÂè1¥·¡¼¥É¤Î·§ËÜ¹ñÉÜ¤Î¼¹Ç°¤¬¾¡¤ê¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ç¾¤Î2ÂÇÀÊ¤Ç°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ò¡¢Æ£ºêÂæ¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¡²¬¡¢¹Åç¡¢»³¸ý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿80¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÉô°÷¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¶ìÏ«¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤·¡¢»Ø¼¨¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤·¡×¡£¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï·ù¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¤È°ì½ï¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌîµå¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£²ù¤·¤µ¤Ç¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿´é¤Ë¡¢¾¯¤·¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£¡ÊµÈÅÄ·¼¡Ë