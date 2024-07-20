¡È´ª°ã¤¤¤Ç»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿»ö·ï¡É¡¡¼Ö¤¬¥Ð¥¤¥¯¤á¤¬¤±ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÍ¿Ê¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½±·â¤â¡Ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¼è¤Ã¤¿¤éÊÌ¿Í¡¡¥È¥ë¥³
¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢¼Ö¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤òÌÜ¤¬¤±¤ÆÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÍ¿Ê¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿ÃË¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ò½±¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¼«Ê¬¤ÎÄï¤ò·â¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢´ª°ã¤¤¤«¤éÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÍ¿Ê¡Ä¥Ð¥¤¥¯¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤¹
¥È¥ë¥³ËÌÀ¾Éô¤ÎÄ®¡¦¥³¥¸¥ã¥¨¥ê¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¿Í¤òÌÜ¤¬¤±¡¢¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬²¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤È²£¤ò¸þ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Çò¤¤¼Ö¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¡£
´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼Ö¤òÈò¤±¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿ÃË¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î½¾¶È°÷¤¬´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÁû¤®¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼¡©¼¹Ù¹¤ËÁÀ¤¦ÈÈ¿Í¤ÎÆ°µ¡
¤½¤Î¸å¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¿¿Áê¤Ï¡È´ª°ã¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ö¤ÎÃË¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¼«Ê¬¤ÎÄï¤ò·â¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¼Ö¤Ç¤Ò¤³¤¦¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼ê¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿Áê¼ê¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡ÈÊÌ¿Í¡É¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ª°ã¤¤¤«¤é¡¢¿Í¤¬ÉÔÅö¤Ë»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿»ö·ï¡£
¤½¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 7·î17ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë