Ãæ¹ñ¡¢¶¶ÊøÍî¤Ç11¿Í»àË´¡¦30¿ÍÉÔÌÀ¡¡½¬¼çÀÊ¡Öµß½õ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¡×
[ËÌµþ £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢ð¡À¾¾Ê¤Ç£±£¹Æü¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¶¶¤Î°ìÉô¤¬ÊøÍî¤·¡¢£±£±¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µß½õ³èÆ°¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅö¤¿¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£²£°Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£±£¹Æü¸á¸å£¸»þ£´£°Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£¹»þ£´£°Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¾¦Íì»Ô¤Ë¤¢¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¶¶¤Î°ìÉô¤¬¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤¬¸¶°ø¤ÇÊøÍî¡¢¿ôÂæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°Æü¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¡¢£µÂæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Íî¿å¤·¡¢£³£°¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¹¿¿åÂÐºö¤Î½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë´Æ»ë¤ÈÁá´ü·ÙÊó¤Î¶¯²½¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£